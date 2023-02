Octavian Popescu, lăudat de un idol al tribunelor în Ghencea: „Este număr 10! Trebuie să-l ții în teren!” La ce mai are de lucrat

FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 1-1, în runda 26 a campionatului. Elevii lui Mihai Pintilii (38 ani) au controlat meciul încă de la început, iar Malcom Edjouma (26 ani) a înscris încă din primul minut. Cu toate aceastea, roș-albaștrii, la fel ca în meciul cu Farul Constanța, 2-3, nu și-au păstrat concentrarea până la final, și s-au văzut egalați în minutul 90+1.

Nicolae Dică are încredere că Tavi Popescu va da cel mai bun randament ca număr 10

FCSB nu s-a putut baza pe Darius Olaru (25 ani) cu Universitatea Craiova, după ce mijlocașul central a văzut cartonașul galben în minutul 90+5, în meciul cu FC Voluntari, 2-1, și a devenit indisponibil. În locul acestuia, Mihai Pintilii l-a folosit în zona centrală pe Octavian Popescu (20 ani). Iar Nicolae Dică (42 ani), antrenorul care l-a pus prima dată să joace în spatele vârfului, este de părere că decarul FCSB-ului a avut un randament bun. Mai mult, tehnicianul Mioveniului crede că aceea va fi poziția în care se va consacra Octavian Popescu.

„Nu vreau să comentez prea mult poziționarea lui Octavian Popescu ca inter. La prima fază, când FCSB a marcat golul, el a pasat când a ratat Miculescu și a ieșit acel corner din care a înscris Edjouma. A avut momente bune de joc în zona centrală, a venit să primească mingea, a pasat, a mișcat, dar cei de acolo știu cel mai bune unde să-l folosească.

A fost OK din punctul meu de vedere, a fost bine. De multe ori pe faza ofensivă venea în partea stângă, iar Coman intra în centru. Îi place să intre din stânga în duel unu la unu, să vină în centru pe piciorul drept, pe piciorul lui bun.

Acum el e de stânga, dar cred că va deveni un jucător foarte bun de zona centrală. Și eu am fost tânăr și am jucat în zone laterale, dar după vreo trei ani în prima divizie am ajuns în zona centrală și acolo am dat cel mai bun randament.

Tavi este un număr 10 care are o tehnică foarte bună, are viziune, are ultima pasă și mai e și un bun finalizator. Acolo are libertate mai mare, important e să învețe să joace între linii. Aseară a avut momente bune și momente mai puțin bune, dar a fost ok.

Într-adevăr poate mai mult, te aștepți la mai mult de la un jucător ca el. Dacă ai mai mulți jucători de tipul lui care îți fac diferența, nu e o problemă să-l schimbi. Dar dacă ai doar unul singur cam trebuie să-l mai ții în teren că nu nu știi când poate să-ți facă ceva. Nu mai avem decarii ăia care să dribleze, să paseze, să finalizeze, să știe să se informeze înainte să primească mingea, să știe unde trebuie să paseze înainte de a veni mingea la el. Cred că l-au scos ca să închidă puțin jocul, au venit cu mijlocași mai defensivi pentru că aveau 1-0. Ăsta a fost motivul”, a declarat Nicolae Dică pentru Fanatik.

Octavian Popescu a fost schimbat în minutul 64 contra Universității Craiova, la scorul de 1-0 pentru clubul roș-albastru, cu Răzvan Oaidă (24 ani). În acest sezon, mijlocașul ofensiv cotat la 4 milioane de eure de Transfermarkt, a înscris de două ori în campionat, cu Rapid, 3-1, și FCU Craiova, 2-0, și a oferit 6 pase decisive.

