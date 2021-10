Mircea Rednic, reacție dură după înfrângerea din Cupa României. Ce s-a întâmplat în vestiar: "Vă bateți joc!"

Formația antrenată de Andrei Prepeliță s-a impus cu 2-1, golul victoriei fiind marcat de Dumitru în ultimul minut. La finalul partidei, Mircea Rednic a avut o reacție nervoasă în vestiar, strigându-le jucătorilor: "Vă bateți joc!".

Dinamo a condus cu 1-0 în meciul cu FC Argeș, dar a fost egalată și, mai apoi învinsă în ultimele secunde, după golul înscris de Dumitru.

Este al treilea meci în care formația din Ștefan cel Mare primește gol în ultimele secunde, după întâlnirile cu UTA Arad și Rapid, când a fost egalată de fiecare dată.

Andrei Prepeliță, mulțumit de victorie



Tehnicianul argeșenilor s-a declarat mulțumit de joc, chiar dacă au fost și momente în care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

"E plăcut să câștigi în ultimele secunde. O primă repriză pe care am controlat-o, le-am spus să fie concentrați și în a doua. Am primit gol dintr-o fază care nu spunea nimic. Sunt jucători tehnici, de viteză, le cer să joace în spațiu. Am strigat la Dumitrașcu să joace bara a doua pe Latovlevici, s-a văzut experiența lui.", a declarat antrenorul.