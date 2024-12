Golurile partidei au fost marcate de Darius Olaru (18') și Victor Dican (78').



La finalul partidei, antrenorul campioanei FCSB, Elias Charalambous, s-a arătat dezamăgit de rezultat, însă a menționat și faptul că momentan nu e important locul din clasament, deoarece mai sunt multe meciuri de disputat până la finalul sezonului regulat și lucrurile se pot schimba.



Totuși, cipriotul le-a transmis fotbaliștilor săi să se obișnuiască urgent cu meciuri din trei în trei zile, după ce unii dintre aceștia au acuzat o stare de oboseală la finalul meciului cu Farul.

Charalambous, mesaj pentru jucători



"Am început foarte bine meciul, am marcat, am avut și alte ocazii clare de a înscrie. Dar, dacă nu mai marchezi, adversarul are timp până la sfârșitul partidei să egaleze, lucru care s-a și întâmplat. Am mai avut și penalty la scorul de 1-1 și puteam reveni în avantaj. Șansele sunt 50%-50% să transformi un penalty.



Olaru a înscris un gol frumos, dar nu a fost suficient pentru a obține victoria. Acum avem un meci în Cupa României (n.r. miercuri, cu Universitatea Craiova) pentru care trebuie să ne recuperăm. (n.r. Olaru a cerut să fie schimbat) Acesta este fotbalul, trebuie să ne adaptăm. Nu există scuze. Băieții au arătat că pot juca la trei zile.



Nu cred că acum contează atât de mult locul pe care te afli în clasament, lucrurile se pot schimba, mai sunt multe meciuri de jucat", a spus Charalambous la finalul meciului.



FCSB venea după trei victorii consecutive. Farul nu a câştigat de patru etape şi are trei egaluri consecutive în campionat.



Meciul din tur a fost câștigat de campioana României. Atunci roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3 la 2.