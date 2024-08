"Nu a mers!" Cristi Săpunaru, discurs sincer despre Neil Lennon, omul care l-a trimis pe banca de rezerve

"Nu a mers", a fost concluzia succinctă a lui Săpunaru, când s-a reverit la mandatul lui Lennon. "Explicația a fost dată de rezultate. Și jucătorii și-au dorit, și el și-a dorit performanță. Dar nu a fost ce trebuie."

Fundașul a subliniat că atât jucătorii, cât și antrenorul au purtat o parte din vină pentru debutul slab de sezon al Rapiduluif: "Nu știu dacă n-a fost potrivit el pentru club, nu ne-a ieșit, ăsta e principalul lucru", a adăugat Săpunaru, potrivit Digisport.

Săpunaru, rezervă în mandatul lui Lennon

Căpitanul giuleștenilor a explicat că lipsa rezultatelor a avut un impact negativ asupra jocului echipei. "Când nu ai rezultate, jocul scade, jucătorii se gândesc de ce nu le iese. Se ajunge să nu mai joci fotbal, să joci doar la rezultat, cât de urât poți, doar ca să îți intri în formă", a dezvăluit el.

Deși n-a prins decât 23 de minute cu Lennon pe bancă, Săpunaru a susținut că a avut o relație bună cu antrenorul britanic: "Am vorbit de multe ori cu Lennon. Am avut o relație normală, de jucător-antrenor. Am încercat să-l ajut cu ce am putut, cum au făcut și ceilalți jucători", a precizat fotbalistul.

Ajuns la 40 de ani, Cristian Săpunaru mai are contract cu Rapid până în vara anului iunie 2026.