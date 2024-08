Noul pariu al Giuleștiului. Săpunaru l-a luat sub protecție, Șumudică îl laudă: "Mă încântă! Nu are cum să nu fie selecționat"

Venirea lui Marius Șumudică la Rapid înseamnă, printre altele, scoaterea la suprafață a lui Rareș Pop (19 ani), una dintre cele mai importante investiții ale lui Dan Șucu și fotbalist în care noul antrenor și conducerea din Giulești își pun mari speranțe.

Folosit puțin de către Neil Lennon în primele etape, atacantul dreapta adus cu 700.000 de euro de la UTA Arad e cu totul și cu totul alt jucător odată ce a început colaborarea cu Marius Șumudică, iar tehnicianul din Grant are doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului despre care spune că-l încântă și căruia vrea să-i ofere plusul de încredere necesar pentru a-l aduce la nivelul următor.

Șumudică: "Rareș Pop mă încântă!"

Marcator al unui gol în deplasarea de la Iași, Rareș Pop e fotbalistul cu care Rapid va bifa regula Under 21 și are în față un viitor strălucit, atât la echipa de club, cât și, pentru moment, la naționala Under 21. Pentru Șumudică, un adept al promovării tinerilor, arădeanul e un fotbalist încântător:

"Să nu înțelegeți că stau să dau milioane pe jucători, nu voi face lucrul acesta, mai ales că este echipa mea de suflet. Nu stau să bag mâna în buget acum și să distrugem bugetul și să rup vestiarul. Nu voi face lucrul acesta! Sunt foarte încântat de jucătorii mei, aveți unul aici, pe Rareș (n. red - Rareș Pop, prezent alături de Marius Șumudică la conferința de presă) care pe mine mă încântă. Nu vreau să distrug jucătorii români.

Eu joc cu Rareș, în momentul de față benzile mele sunt Petrila și Rareș Pop. Toată lumea mă întreabă de benzi. Pentru ce să aduc benzi în momentul de față? E adevărat că fostul antrenor juca fără benzi și acest copil (n. red - Rareș Pop) a avut șansa mai mică de a intra în primul 11. Dar eu vreau să-i câștig și vreau să dau credit jucătorilor pe care-i am în momentul de față. Rareș cred că nu are cum să nu fie selecționat, e o soluție clară pentru Under 21 și are un mare potențial de a crește", a declarat Șumudică, joi, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

Săpunaru, protectorul noului talent din Giulești: "E un model"

Aflat la vârsta la care are nevoie de oameni experimentați în jurul său pentru a fi ținut departe de obstacolele inerente, Pop are în veteranul Cristi Săpunaru un model de urmat, iar căpitanul Rapidului își asumă rolul de mentor și intervine, așa cum a făcut-o la Iași, când simte că tânărul său coechipier are nevoie de ajutor:

"Îi mulțumesc (n.r.: - lui Marius Șumudică) pentru cuvintele frumoase, datoria mea este să-i răsplătesc încrederea pe care mi-o oferă și să joc cât mai bine. Important e să cresc. Cred că încă de la primul antrenament am avut o relație OK cu Cristi Săpunaru. Pentru mine și pentru orice rapidist, el e o legendă vie pentru ce a realizat la club și în afara țării.

E un model pentru noi din orice punct de vedere. Legat de sfaturi, m-a abordat înainte de meciul de la Iași, m-a calmat, pentru că aveam emoții înaintea primului meci ca titular. După gol m-a felicitat, avem câteva glume în cadrul vestiarului legat de modul în care vorbim noi, cei din zona de Vest a țării", a dezvăluit Rareș Pop.