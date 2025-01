Noul jucător de la Rapid a făcut primele declarații! Ce a spus despre Dan Șucu

În locul lui Siegrist, în Giulești, a ajuns austriacul în vârstă de 23 de ani Franz Stolz, cotat de Transfermarkt la 200.000 de euro.

Franz Stolz: ”Sunt foarte fericit că Dan Șucu mi-a dat șansa să vin aici!”

Franz Stolz a ajuns în România și a oferit primele declarații. Urmează ca goalkeeper-ul venit de la Genoa să se alăture lotului echipei pregătite de Marius Șumudică.

Stolz consideră că împrumutul la Rapid nu reprezintă un pas în spate, ci, din contră, este de părere că este o oportunitate de a căpăta experiență, în condițiile în care, la Genoa, nu avea nicio șansă să apere. La sosirea în România, goalkeeper-ul austriac a vorbit și despre Dan Șucu.

”Sunt încântat că am primit o șansă bună aici. (n.r.- E un pas înapoi mutarea la Rapid?) Nu, sincer. Nu am jucat în Italia. Dacă am oportunitatea să joc, e bine. Nu văd acest transfer ca un pas înapoi. Știam câteva ceva despre club, dar nu prea multe.

Sunt bucuros să fiu aici. Sunt foarte fericit că mi-a dat șansa să vin aici (n.r.- Dan Șucu), sunt fericit că avem un patron ca el. (n.r.- Care e obiectivul lui?) Vreau să joc, să strâng cât de multe minute pot”, a spus Franz Stolz.