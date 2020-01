"Nimeni nu e in forma!" Declaratia la care nu se astepta nimeni! Becali si-a slefuit prea mult perlele, insa sunt departe de a straluci! Declaratia lui Vintila care ii poate strica planurile lui Gigi

FCSB a castigat cu 3-1 ultimul amical al iernii, impotriva celor de la Jeonbuk, dupa golurile marcate de Florinel Coman, Olimpiu Morutan si un autogol marcat de coreeni. Trupa lui Vintila a dominat partida de la inceput pana la sfarsit si a practicat un joc solid. La finalul partidei, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a tras concluziile acestui cantonament din Spania si spune ca niciun jucator nu este in forma maxima.

"A fost un cantonament bun, am avut conditii foarte bune si ma bucur ca jucatorii au reusit sa acumuleze tot ce ne-am propus. Un singur minus are acest cantonament, ca s-a accidentat Ovidiu Popescu, din ce am inteles va lipsi 4 saptamani. Tanase a simtit niste dureri la tendon si am zis sa nu fortam cu el astazi.

Contez pe orice jucataor care este sub contract cu FCSB. Gnohere are calitate, toata lumea a venit aici sa se puna la punct din punct de vedere fizic, la momentul asta nu e nimeni in forma. Atat timp cat jucatorii sunt sub contract cu clubul nostru, eu ma bazez pe ei. Nu am niciun jucator cu kilograme in plus, avem un control strict. Eu sunt multumimt de toti jucatorii mei. In ceea ce priveste banderola de capitan, e Tanase, mai e Filip, Coman, Man, dar primul este Tanase.

Suntem montati pentru jocul cu CFR si pentru inceperea sezonului, acum suntem pe ultima suta de metri. O victorie cu CFR ne-ar ajuta din toate punctele de vedere, dar nu este o finala, mai sunt multe meciuri de jucat. Sistemele de joc se pot modifica in functie de adversar, in functie de profilul adversarului, nu este un sistem fix, totul este dinamic in fotbal", a declarat Bogdan Vintila.