Nicolae Dică vorbește la superlativ despre fanii FCSB-ului: „Așa ceva n-am mai văzut” Ce a spus despre scumpirea biletelor

Înainte de confruntarea roș-albaștrilor din grupele Conference League cu "ciocănarii" de la West Ham, Nicolae Dică și-a expus părerea cu privire la suporterii FCSB-ului și a punctat câteva aspecte referitoare la scumpirea biletelor de pe stadion.

Dică: „Așa ceva n-am mai văzut”

„Fanii au fost incredibili. Am fost jucător atâta timp la echipa asta, am fost și antrenor un an și jumătate, dar așa ceva n-am mai văzut! Dacă mi-e teamă că îi pot pierde în perioada viitoare? Nu.

Legat de prețurile la bilete, nu le pot comenta eu, nu mă ocup de asta. Îmi doresc ca fanii să fie lângă noi și la bine, și la greu, ceea ce s-a întâmplat în acest sezon.

Chiar dacă echipa n-a avut rezultate în startul de sezon, ei au venit la stadion. Îmi doresc să rămână așa.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică la Orange Sport.

Nicolae Dică, despre Gigi Becali

Întrebat dacă Gigi Becali, finanțatorul grupării roș-albastre, "se bagă" peste el în momentul în care latifundiarul își dorește să creeze echipa după bunul plac, Nicolae Dică a rupt tăcerea și a răspuns clar.

Antrenorul lui FCSB a spus că el singur își face toate calculele, însă a mărturisit ce a discutat cu Becali înainte de a pune pixul pe foaie pentru a doua oară cu gruparea din Berceni.

„(n.r. S-a băgat Becali peste tine?) „Nu. Eu înainte să semnez contractul am avut o discuție cu el. Mi-a spus că ăștia sunt jucătorii pe care tu trebuie să-i bagi în față, pentru că eu vreau să iau bani pe ei. Și asta am făcut.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică la Orange Sport.

West Ham - FCSB

West Ham - FCSB este partida care începe campania europeană pentru trupa din Superliga. Meciul va putea fi urmărit în direct pe PRO TV și VOYO, joi, de la ora 22:00, respectiv LIVE VIDEO pe www.sport.ro.