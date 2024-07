Neil Lennon a spus de ce Cristi Săpunaru nu mai joacă la Rapid: "Am discutat cu el despre asta"

Titular incontestabil în sezonul trecut, Săpunaru a fost rezervă neutilizată la primele două meciuri din acest sezon sub comanda lui Neil Lennon, 1-1 contra celor de la UTA Arad și 2-2 împotriva lui CFR Cluj. Tehnicianul nord-irlandez a preferat un sistem cu trei fundași centrali - Blazek, Iacob și Manea în primul meci, iar în al doilea Ignat, Blazek și Iacob.

Neil Lennon a spus de ce Cristi Săpunaru nu mai joacă la Rapid

Suporterii celor de la Rapid i-au scandat numele lui Cristi Săpunaru pe durata meciului cu CFR Cluj, iar Neil Lennon a fost întrebat la conferința de presă de după joc de ce fundașul de 40 de ani nu mai prinde echipa.

Principalele două argumente ale lui Lennon sunt vârsta înaintată a lui Săpunaru și faptul că Rapid a încasat foarte multe goluri în play-out-ul sezonului trecut, chiar dacă spune că nu căpitanul giuleștenilor a fost principalul vinovat.

Lennon dă asigurări că Săpunaru își acceptă noul rol de la echipă și că fundașul va avea șansa de a juca pe parcursul acestui sezon.

"Noi vedem jucătorii în fiecare zi. Eu fac echipa. Cristian e parte din echipă, am vorbit ieri cu el, știm ce poate aduce echipei, însă trebuie să rețineți că are 40 de ani. Am urmărit multe meciuri din sezonul trecut și spre final s-au încasat foarte multe goluri când a jucat, însă nu spun că din cauza lui. Acum încercăm să îmbunătățim toate aspectele jocului.

Fără îndoială, Cristian își va aduce contribuția în acest sezon, dar nu se va pune presiune asupra mea pentru a-l folosi. Nici eu nu îmi doresc să îi distrug moștenirea de aici. Despre asta am discutat cu el și și-a înțeles rolul din momentul de față", a spus Neil Lennon, la conferința de presă.