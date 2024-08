Neil Lennon a răbufnit la conferință: ”Este frustrant!” Ce l-a enervat pe antrenorul Rapidului după derby-ul cu Dinamo

Meciul din Giulești a fost decis după două lovituri de la 11 metri dictate de arbitrul Iulian Călin după ce a mers la monitorul VAR. Petrila a deschis scorul în minutul 52, dar Selmani a restabilit egalitatea în minutul 72.

Neil Lennon: ”Penalty-ul a fost acordat mult prea ușor!”

La conferința de presă de la finalul meciului, Neil Lennon s-a arătat extrem de dezamăgit de decizia lui Iulian Călin de a dicta penalty pentru Dinamo la faultul comis în careu de Cristi Ignat asupra lui Selmani.

Tehnicianul nord-irlandez consideră că atacantul lui Dinamo se afla deja în cădere în momentul în care a fost tras de Ignat, motiv pentru care, în opinia sa, ”Câinii Roșii” nu ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.

Mai mult, Lennon a transmis că după părerea sa, Rapid a fost net superioară, iar Dinamo nu a pus niciun fel de probleme.

”Nu sunt mulțumit. Am jucat foaarte bine, am controlat jocul, am avut ocazii. Cred că decizia de a le acorda penalty a fost teribilă. A fost prea ușor. Cred jucătorul era în cădere, înainte de contact. E o decizie incredibilă din punctul meu de vedere.

Am avut ocazii după pauză, am jucat foarte bine, meritam să câștigăm. Ne-a lipsit puțină calitate în ultima treime. Este frustrant, meritam mai mult. Cred că am fost mai buni, dar ăsta este fotbalul, uneori este dur. Nu îmi caut scuze, trebuie să fim mai buni în ultima treime. Cred că am arătat mai bine în defensivă. Ei nu ne-au făcut probleme”, a spus Neil Lennon la conferința de presă

