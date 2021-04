Nebunie in vestiar dupa a 3-a victorie in 4 meciuri! Ce s-a intamplat la Iasi la finalul meciului cu Hermannstadt

Poli Iasi a castigat din nou in Liga 1 si spera cu tot mai multe argumente la savlare.

Poli a castigat pentru a 3-a oara in ultimele 4 runde si a scapat de ultimul loc. A egalat-o pe Hermannstadt dupa injumatatirea punctelor. In clasamentul playout-ului, are un punct in spatele lui Dinamo, aflata acum pe locul de baraj.



Clasamentul de la care se pleaca in playout:

1. FC Arges 20p

2. Chindia 20p

3. Astra 19p

4. UTA 19p

5. Gaz Metan 17p

6. Voluntari 16p

7. Viitorul 16p

8. Dinamo 14p

9. Hermannstadt 13p

10. Poli Iasi 13p

Dupa victoria cu Sibiul, fotbalistii Iasului s-au bucurat in vestiar alaturi de presedintele Paraschiv, care se ocupa in continuare sa faca ros de bani pentru restante dupa ce oficialitatile locale au respins sustinerea fotbalului de catre primarie.