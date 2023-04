Gigi Becali, patronul lui FCSB, și-a anunțat luni la prânz, din nou, retragerea din fotbal după dezamăgirea din derby-ul pierdut în fața lui Rapid, scor 0-1.

Din sezonul 2002-2003, de când a devenit acționar majoritar la Steaua de atunci, actuala FCSB, Becali a fost omul care a dictat la echipă.

Palmaresul lui FCSB cu Gigi Becali patron

Steaua/FCSB a câștigat, cu Gigi patron, 5 titluri de campioană (2005, 2006, 2013, 2014 și 2015), 3 Cupe ale României (2011, 2015 și 2020) și două Cupe ale Ligii (2015 și 2016), plus două Supercupe (2006 și 2013).

Așadar, doar cinci campionate câștigate în două decenii!

În cei 20 de ani, echipa s-a calificat și de 4 ori în grupele Champions League (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 și 2013-2014) și a jucat în sezonul 2005-2006 semifinala Cupei UEFA, celebra ”dublă” cu Middlesbrough după eliminarea lui Rapid din sferturi.

Top 10 transferuri făcute de Gigi Becali la FCSB

1. Florinel Coman (Viitorul) - 3 milioane de euro

2. Dragoș Nedelcu (Viitorul) - 2,13

3. Denis Alibec (Astra Giurgiu) - 2,04

4. Bogdan Stancu (Unirea Urziceni) - 2

5. Alexandru Chipciu (FC Brașov) - 1,95

6. Dennis Man (UTA) - 1,85

7. Cristian Tănase (FC Argeș) - 1,8

8. Dayro Moreno (Once Caldas) - 1,75

9. David Miculescu (UTA) - 1,7

10. Elton (Corinthians) - 1,65

Top 3 atacanți de la FCSB în viziunea lui Becali

Gigi Becali a făcut topul atacanților pe care i-a avut la FCSB, în direct la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA.

”Eu am greșit o dată și-mi reproșez că am greșit, dar după ce am greșit am primit și răsplata. Mă refer la Kapetanos.

Am greșit. Cerea 30.000 parcă, m-am zgârcit pentru 5.000 și l-a luat CFR și a luat campionatul cu el. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat.

După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia. A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult.

Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA.