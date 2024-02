Antrenorul echipei CFR Cluj, Adrian Mutu, a declarat, vineri, că Rapid, adversara din partida de sâmbătă, este o formaţie periculoasă, însă a subliniat că îşi doreşte foarte mult să câştige pentru a avea continuitate în rezultate şi a reduce distanţa din clasament faţă de FCSB.

Mutu nu renunță la titlu: "Trebuie neapărat să câștigăm cu Rapid și să reducem diferența față de FCSB"

"Rapid este o echipă periculoasă. Din 2012, de la ultima victorie aici, Rapid e poate acum în cea mai bună formă. De aceea trebuie să ne aşteptăm la un meci greu. Rapid are acelaşi număr de puncte ca noi, de aceea e un meci important şi în economia clasamentului, aşa că ţinem neapărat să-l câştigăm pentru a putea reduce distanţa între noi şi FCSB. Cu siguranţă va fi un meci frumos pentru spectatori şi telespectatori, sperăm să se încheie cu victoria noastră. Vreau să câştig, îmi doresc continuitate în rezultate", a spus el.

"Obiectivul nostru este să dăm continuitate ultimelor rezultate. Victoriile îţi dau o linişte morală pentru a pregăti următorul meci şi tot timpul când ai victorii încrederea în tine şi în echipă creşte. Victoria este victorie, nu e important în ce minut dăm gol.



Mă bucur mult că băieţii cred până în ultima secundă, asta e atitudinea pe care mi-o doresc la CFR, să nu ne dăm bătuţi niciodată. Aşa se va întâmpla probabil şi mâine. Va fi un meci greu, de luptă, dar va trebui să credem în victorie până la sfârşit. Sper că faptul că suntem neînvinşi acasă să le dea mare încredere jucătorilor mei", a adăugat tehnicianul.

Adrian Mutu: "Am rămas prieten cu cei de la Rapid"

Adrian Mutu a menţionat că partida de sâmbătă este una specială ţinând cont că a antrenat formaţia Rapid până în vara anului trecut.

Întrebat dacă are un avantaj pentru că îi cunoaşte bine pe jucătorii adverşi, el a răspuns: "Nu cred că are importanţă, în fotbalul românesc cred că ne cunoaştem toţi foarte bine. Chiar dacă am antrenat Rapidul, nu cred că are mare importanţă acest lucru. Ei au acum alt antrenor, sunt şi alţi jucători, pentru că mai sunt doar câţiva dintre cei pe care îi antrenam eu. Sigur că pentru mine e un meci special prin prisma faptului că am fost la Rapid. Eu am rămas într-o relaţie bună cu cei de la Rapid, am rămas prieteni. Cred că respectul şi prietenia dintre noi este peste rivalitatea de moment".

CFR Cluj întâlneşte Rapid, sâmbătă, de la ora 21:15, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Superligii.

Agerpres