Mustață se teme de apariția fanilor CSA Steaua în Ghencea: "Nu cumva vor să ne facă rău?"

Mustață a anunțat că a interzis torțele și petardele la meciul cu CFR Cluj tocmai pentru ca reprezentanții CSA Steaua să nu invoce acte de vandalism și să accepte să închirieze arena din Ghencea către FCSB și pentru alte meciuri.

Mustață se teme de apariția fanilor CSA Steaua în Ghencea

Totuși, liderul Peluzei Nord nu exclude ca alte persoane, cel mai probabil fani ai celor de la CSA Steaua, să intre în Ghencea și să provoace incidente la meciul cu CFR Cluj tocmai pentru ca FCSB să aibă de suferit.

"Noi am interzis torțele și FP3-urile! Nu vrem! Cine face lucrul ăsta, înseamnă că nu e de la noi! Și atunci, voi, suporterii, trageți concluzia. Nu cumva cineva va avea de gând să intre și să dea cu torțe ca să facă rău împotriva noastră? De la noi nu găsiți o torță! Cine face, înseamnă că își asumă, dar nu e de la noi. Aici este problema.

Rămâne de văzut. Cine greșește să plătească. Instituțiile statului să își facă meseria. Mâine, victorie în Ghencea!", a spus Gheorghe Mustață, pe TikTok.

Pentru partida FCSB - CFR Cluj s-au vândut deja peste 25.000 de bilete. Au mai rămas aproximativ 2.000 de tichete disponibile, toate în Peluza Sud, care pot fi achiziționate fie online, fie duminică, la casele de la Arena Națională sau Stadionul Steaua.

Mihai Stoica: "Dacă cineva comite un act de vandalism, nu vom mai putea juca în Ghencea"

Mihai Stoica a vorbit cu reprezentanții mass-media aflați la stadionul „Steaua” din Ghencea, având în vedere că sâmbătă dimineață mai mulți suporteri FCSB au venit la casele de bilete pentru a-și asigura locul la unul dintre cele mai așteptate partide ale roș-albaștrilor.

„Am ajuns după nouă ani și jumătate aici. Practic, nimic nu mai are legătură cu ce era când am fost ultima oară. E un stadion bine făcut și avem o mare provocare. Să-l lăsăm mâine seară așa cum l-am luat. Mi-aș dori din toată inima ca suporterii noștri să înțeleagă că trebuie să se comporte civilizat. Aici am venit forțați de împrejurări. Că nu putem juca pe Arena Națională.

Am auzit că se încearcă să se comită acte de vandalism. Nu mai e vandalism. E terorism. Și atunci pedepsele sunt cât se poate de mari. Și nimeni nu riscă.

Credeți-mă că nu mă gândesc la meci cât mă gândesc la cum vom arăta când vom pleca de aici. Nu am nicio temere față de Peluza Nord. Sper ca spectatorii să înțeleagă că dacă cineva comite un act de vandalism nu vom mai putea juca aici și va trebui să mergem pe un stadion de 7000 de locuri care nu seamănă deloc cu un stadion.

Dacă cei de la Sud vor înțelege că noi nu am venit aici ca să ne mutăm aici... Ar trebui să ne creadă. E clar că e interesant meciul ăsta, atât timp cât FCSB - CFR a fost urmărit de 42 de mii de oameni pe Arena Națională”, a spus Mihai Stoica aflat în Ghencea.