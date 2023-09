Mustață, rol cheie în viața FCSB-ului! Dezvăluirea făcută de MM Stoica și Nicolae Dică

Nicolae Dică a subliniat importanța lui Mustață în atragerea suporterilor la stadion și în menținerea entuziasmului în jurul echipei.

„Cred că un plus în ultima perioadă, pentru că am prins şi când îl aveam, şi când nu-l aveam, Mustaţă. Ce a făcut el, cum a dus galeria la stadion, cum a dus acei suporteri şi i-a strâns, mă refer la cei din Peluza Nord, e un plus şi datorită lui acest lucru.

A ştiut să-şi aducă oamenii la stadion şi el a făcut treaba asta foarte bine. Eu am prins perioada când el era închis şi perioada asta de trei luni când era el liber şi când s-a ocupat de treaba asta”, a spus Nicolae Dică, potrivit Orangesport.

Munstață, rol cheie la FCSB

Mihai Stoica a completat afirmațiile lui Dică, subliniind că Mustață a reușit să aducă la stadion mulți suporteri decât în perioada anterioară, când echipa obținea rezultate mai bune pe teren.

„Şi a ştiut să aducă mai mulţi decât erau înainte când erau performanţe mai mari”, a adăugat Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB.

FCSB ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu 18 puncte în șapte etape disputate, fiind urmată în clasament de Universitatea Craiova și CFR Cluj.