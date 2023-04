Mustață, dispus să se alieze cu „dușmanul”! Condiția pe care o pune: „Să dea ei exemplu în Giulești!”

Gheorghe Mustață, liderul galeriei Peluzei Nord FCSB, a dezvăluit că cererea pentru bilete din partea suporterilor este extrem de mare înaintea meciului cu Rapid.

Liderul galeriei vicecampioanei a anunțat că susține demersul lui Liviu Ungurean, zis "Bocciu", care a cerut modificarea legii astfel încât suporterii echipei care joacă în deplasare să poată primi mai multe bilete, însă îi cere liderului rapidist să dea un exemplu la meciul dintre Rapid și FCSB, programat duminică, în Giulești.

„Am văzut și eu cele spuse de Bocciu, dar noi nu ne putem lăsa echipa fără susținere pe Giulești așa cum am ales să facem și la Sfantu Gheorghe. Eu ca lider de galerie la Sfântul Gheorghe am rămas afară alături de cei care nu aveau bilete și mi-am cedat biletul unui alt suporter de al nostru. Nici nouă nu ne-a convenit că nu am putut să intrăm toți. Nu ne puteam lăsa baltă echipa acolo pe stadion, iar cei cu bilete au intrat în sectorul rezervat oaspeților. E treaba lui Bocciu cum au procedat ei.

Uite eu vă spun public că eu îi susțin lui demersul lui Bocciu, acela în legătură cu schimbarea legii și numărului de 5 la sută din capacitatea stadioanelor. Dar să ne dea ei acum în Giulești un exemplu și să ne dea nouă să spunem peste 2.500 de bilete, deși cererea pe care eu o am din partea alor mei pentru deplasarea din Giulești este mult mai mare.

O să vedeți că nu ne vor da mai mult de 600 de bilete, iar placa aia cu abonații din Peluza aia nu o mai halim. Pentru noi meciul din Giulești este foarte important și vrem să mergem să ne susținem echipa în număr cât mai mare.

Din acest moment Steaua (n.r. FCSB) este favorită la titlu, iar dacă vom câștiga și în Giulești vom face un pas mare către titlu”, a spus Gheorghe Mustață, potrivit Prosport.

FCSB ocupă locul trei în clasamentul playoff-ului Superligi, cu 37 de puncte, iar o victorie pe terenul Rapidului ar putea să-i ducă pe roș-albaștri pe primul loc, în funcție de jocul rezultatelor.