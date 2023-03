Cele două formații s-au duelat în etapa cu numărul 29 din Superligă. Universitatea Craiova a marcat în minutul 45+3, prin Andrei Ivan, după ce Petrolului i-a fost anulată o reușită din cauza unui ofsaid, și a plecat cu trei puncte importante de la Ploiești.

Motivul pentru care Eugen Neagoe a folosit doi atacanți la Ploiești: „Știam asta!”

Eugen Neagoe a folosit în formula de start (4-4-2), doi atacanți: Jovan Markovic și Elvir Koljic. Iar după meci, antrenorul a evidențiat motivul pentru care a folosit două vârfuri în meciul de pe „Ilie Oană”.

„A fost un joc de luptă, ați văzut ce teren este. Știam starea terenului, băieții s-au luptat. A fost un joc de luptă, de-asta am jucat cu doi atacanți din primul minut, de-asta l-am introdus și pe Rivaldinho după, să ne batem, nu putea fi controlată mingea sub nicio formă, dar ne-am creat situații de a marca. Puteam marca și golul doi în prima repriză, nu am reușit și ne-am făcut singuri viața grea.

Am suferit, sunt și astfel de jocuri, nu avem ce face, mergem mai departe, e bine că am reușit să câștigăm. Ivan a avut o evoluție bună în partea dreapta, a marcat, poate juca pe orice post în atac. E un jucător important pentru noi, nu întâmplător l-am pus căpitan de echipă, este pe un drum bun. L-am schimbat, acuza o stare de oboseală, încă de la pauză am discutat cu el, i-am zis să-mi spună când se simte încărcat.

Îl așteptăm pe Ișfan, e un jucător valoros. Are toată încrederea noastră, sper să reușească să spargă gheața cât mai rapid. A avut șansa să o facă în seara asta, n-a reușit, sper să marcheze. Aș fi vrut să marcăm trei goluri și puteam, dar este foarte bine că nu am primit gol, ăsta este un bonus, e foarte bine pentru încrederea băieților”, a spus Eugen Neagoe după victoria din deplasare.

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-1

„Lupii galbeni” au deschis scorul în minutul 38, grație reușitei lui Meijers, însă VAR-ul a intervenit și golul a fost anulat, din cauza unui ofsaid. În minutele de prelungire, Andrei Ivan a împins mingea în poarta lui Octavian Vâlceanu, iar tabela a fost în sfârșit deblocată.

Cu toate astea, scorul a rămas 1-0 în favoarea Universității Craiova, iar elevii lui Eugen Neagoe au plecat cu toate cele trei puncte din confruntarea de pe Stadionul „Ilie Oană”, din etapa cu numărul 29 din primul eșalon al României.