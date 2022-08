Mirel Rădoi, după thriller-ul cu CS Mioveni: "V-am obișnuit prost!". Marea problemă apărută pentru Universitatea Craiova

Andrei Ivan a deschis scorul în minutul 37 cu o execuție spectaculoasă, iar oltenii au mai ratat câteva ocazii mari pe parcursul jocului. Rivaldinho a avut o reușită anulată de VAR pe motiv de ofsaid, în minutul 79, iar finalul a fost unul dramatic.

Mirel Rădoi, îngrijorat de starea gazonului după Universitatea Craiova - CS Mioveni 1-0

CS Mioveni a obținut un penalty în prelungiri, tot după consultarea VAR, însă Liviu Antal a nimerit bara de la 11 metri, iar Mirel Rădoi a obținut prima victorie cu Universitatea Craiova și în Superliga, după succesul din Conference League, 3-0 cu Zorya.

La finalul meciului, Mirel Rădoi s-a arătat îngrijorat de starea gazonului de la Drobeta Turnu Severin, acolo unde Universitatea Craiova își dispută pentru moment meciurile de acasă.

"1-0, probabil v-am obișnuit prost cu rezultatul cu Zorya, 3-0, și acum toată lumea are așteptările astea. A fost un meci disputat, dificil, cu o echipă foarte bine organizată și cu un antrenor foarte bun. N-am avut spații și situația noastră s-a îngreunat puțin. Am încercat să avem o circulație de balon, chiar dacă o posesie pasivă, fără progresie. Am crezut că starea gazonului va fi mult mai bună.

Din păcate, nu a fost așa, nu ne-a ajutat și va fi mult mai greu joi. Să sperăm că până atunci vor remedia câte ceva. Un gol norocos, dar cred că, până la urmă, chiar dacă Mioveni pute să egaleze pe final de joc prin acel penalty, ocaziile mari noi le-am vut și puteam să majorăm diferență. Victoria ar fi fost mult mai clară. Eu cred că e meritată", a spus Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova are două victorii consecutive în Superliga și a urcat pe locul 6, cu 8 puncte. Pentru olteni urmează turul din play-off-ul Conference League, contra formației israeliene Hapoel Beer Sheva, acasă, joi, de la 20:30.