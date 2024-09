Mircea Rednic s-a dezlănțuit după înfrângerea cu FCSB! Și-a amenințat direct fotbaliștii

La finalul meciului, Mircea Rednic a anunțat că UTA va mai transfera un atacant în perioada următoare pentru a-și întări atacul și i-a amenințat pe fotbaliștii pe care îi are în lot.

"Puriul" le-a transmis străinilor pe care îi are în lot că dacă nu sunt dispuși să dea totul pe teren meci de meci, atunci îi va invita să plece acasă.

"Dezamăgit că am fi meritat mai multe, ținând cont de ocaziile pe care le-am avut înainte să deschidă ei scorul. Asta s-a întâmplat și la Botoșani, și acasă. Normal, cu cei noi încă mai am răbdare, dar ținând cont de ce ocazii ai...

La 1-0 avem ocazie cu Cîmpanu singur la 11 metri, fără presiune, vrei să dai lângă bară când ai posibilitatea să te și oprești. Sunt situații și ne jucăm cu ocaziile. N-a fost un teren reușit, chiar e rușinos ce se întâmplă în București. Capitala țării, unul nu se poate juca pe el, altul în paragină. De-abia puteau jucătorii să se țină pe picioare. Păcat!

Ne-am relaxat în momente în care n-ar fi trebuit. Am făcut efort bun, au fost momente bune de joc în care ne-am creat situații și am avut ritm, chiar i-am surprins. Ca joc n-ai ce să reproșezi, dar trebuie să aducem un atacant care s-o bage în poartă, că asta ne lipsește. Ducem mingea în careu, avem ocazii.

Normal că s-au auzit țipete, îți dai seama! Te joci cu ocaziile? E păcat de munca făcută în teren. Mai multă concentrare, noi ne relaxăm când avem situații din astea. Mai ales cu cea mai bună echipă din țară. Le-am dat două zile libere, cred că unii erau deja cu gândul la vacanță. N-o să mai fie!

Unii dintre ei chiar pot să plece, eu nu mă joc. Primești șanse, trebuie să dovedești că meriți. Cui nu le convine, pleci acasă! Unii n-au acceptat concurența și au plecat", a spus Mircea Rednic la finalul meciului cu FCSB.

Cu această victorie, FCSB a urcat până pe locul nouă, acumulând opt puncte, cu un punct mai multe decât UTA Arad. Campioana are însă un meci mai puțin disputat.