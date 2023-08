Mircea Rednic, noi detalii despre negocierile cu Vali Gheorghe. "Vă spun adevărul!"

Antrenorul arădenilor, Mircea Rednic, a vorbit la final despre cum a surprins-o pe FCSB, dar și despre transferurile pe care echipa sa încearcă să le mai facă.

Fostul internațional român, prezent cu naționala la EURO 1984 și CM 1990, a dezvăluit ce a discutat cu Dorin Rotariu, fotbalist cu care are o relație apropiată din perioada Dinamo, dar și care sunt stadiile negocierilor cu Valentin Gheorghe. Fotbalistul și-a reziliat în urmă cu o săptămână contractul cu FCSB după ce nu a mai fost dorit de patronul Gigi Becali.

Rednic, despre Vali Gheorghe: "Nu vreau să intrăm în concurență cu alte echipe cu sume"

"Vă spun adevărul, am vorbit personal cu Gheorghe și i-am zis: <<Când îți rezolvi situația suna-mă tu sau impresarul>>. Nu vreau să intrăm în concurență cu alte echipe cu sume.



La noi e clar, ce i-am spus eu și cel îl inereasează pe el…Are șansa să joace, asta trebuie să-l intereseze pe el, nu banii. Noi i-am da șansa asta, încă îl aștept. Am fost corect cu el, i-am zis că îl doresc mult.



El mi-a spus, în schimb, că are ca prioritate un transfer, i-am zis că am rabdare”, a declarat Mircea Rednic, potrivit Sport Arad.

Valentin Gheorghe a plecat de la FCSB în urmă cu câteva zile, după ce Gigi Becali l-a criticat public pentru anumite pretastații după revenirea din împrumutul de la Umraniyespor. Acum, extrema este fără angajament și anunță că are patru oferte - trei din România și una din străinătate.

Trei oferte din Liga 1 pentru Vali Gheorghe

Fostul jucător al vicecampioanei a exclus varianta UTA Arad, vehiculată în presă, însă a transmis că Petrolul și U Cluj i-au făcut oferte concrete. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani spune că vrea să ia o decizie cât mai rapid.

"Nu am primit nicio ofertă de la UTA, sincer. Nu am primit absolut nicio ofertă. Într-adevăr, m-a sunat, dar nu am primit nicio ofertă. Nu a fost nicio ofertă, adică să vorbim pe sume, ce pot să îmi ofere, nu. Într-adevăr m-a sunat UTA acum o lună de zile, când aveam contract cu FCSB, dar după ce am reziliat, chiar nu m-a sunat!

Da, de la ele am concret (n.r - Petrolul și U Cluj), adică oamenii m-au sunat și mi-au oferit anumite sume și am vorbit cu ei, da. Nu, sincer acum nu m-am hotărât, mai am două oferte în afară de astea și chiar nu m-am hotărât. În două-trei zile vreau să semnez și chiar trebuie să iau o hotărâre, să mă gândesc bine. Mai am o ofertă din țară și una din afară", a spus Valentin Gheorghe, pentru iamsport.ro.