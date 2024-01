Ariel Lopez (Oțelul Galați) și Răzvan Trif (ACS Mediaș), UTA Arad vrea să rezolve și aducerea lui Vlad Morar (30 de ani). Atacantul, dublu campion al României, cu FC Viitorul și Farul Constanța, este în prezent legitimat la formația Niki Volou, însă grecii După ce i-a transferat pe(Oțelul Galați) și(ACS Mediaș),vrea să rezolve și aducerea lui(30 de ani). Atacantul, dublu campion al României, cu FC Viitorul și Farul Constanța, este în prezent legitimat la formația, însă grecii au anunțat public că ar vrea să se departă de atacant , care nu a dat randamentul așteptat.

Mircea Rednic, aproape să îl aducă la UTA Arad pe Vlad Morar: "Cred că va semna!"

Rednic a anunțat din urmă cu câteva zile că i-a făcut o ofertă lui Morar, iar acum spune că se așteaptă ca atacantul să semneze cu UTA Arad.

Mircea Rednic și Vlad Morar au mai colaborat la Petrolul Ploiești, în urmă cu mai bine de un deceniu.

"Nu stă nimeni după el, dar are ofertă și am înțeles că nu sunt probleme, deci cred că va semna. Am zis că doar la performanță în situația lui (n.r - remunerație în funcție de performanțe).

Eu cred în el, l-am avut jucător și are calitate. Nu sunt mulți în echipă, poate la nivel tehnic doar Fabry să aibă calitățile lui", a spus Mircea Rednic, când a fost întrebat despre transferul lui Vlad Morar.

Vlad Morar a fost decarul Farului în sezonul trecut, când constănțenii au câștigat titlul. Ulterior, atacantul a rămas liber de contract, iar în septembrie a semnat cu Niko Volou, echipă pentru care a jucat de 8 ori în liga secundă din Grecia și nu a marcat.

Produs al Universității Cluj, Morar a mai jucat în România la Petrolul, Rapid, ASA Târgu Mureș, FC Viitorul, FC Voluntari, UTA Arad, Gaz Metan Mediaș, Dinamo și Farul. În străinătate, atacantul a mai fost legitimat la Beitar Ierusalim și Panetolikos.

4 goluri în 13 meciuri a reușit Vlad Morar la UTA Arad în 2020

UTA Arad, care a pierdut clar ultimul joc, 0-4 contra lui FCSB, se pregătește acum pentru duelul cu Sepsi, programat sâmbătă, de la ora 14:00.