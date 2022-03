Mircea Rednic, dezvăluiri incredibile de la Dinamo: ”Trei sferturi mâncau hamburger. Filip a luat comanda”

Rednic urma să reconstruiască echipa în pauza de iarnă, dar nu a mai apucat să-și pună în aplicare planul. Șefii lui Dinamo l-au adus în locul său pe Flavius Stoican.

Tehnicianul a dezvăluit mai multe aspecte șocante de la echipa din ”Ștefan cel Mare”.

„Eu am pierdut cinci meciuri după minutul 90! Adică eram antrenor după minutul 90, după nu mai eram antrenor! Nu vreau să vorbesc de jucători. De aia am rămas dezamăgit. Am avut o înțelegere, de ce nu mă lași să mă duc în continuare din iarnă? Cum poți să mă judeci cu jucătorii pe care nu i-am adus eu? Cu Mioveniul am pierdut cum am pierdut.

În cinci meciuri Dinamo a condus și a pierdut după minutul 90. Aici intră și meciul de Cupă cu Piteștiul. Când te uiți pe bancă... aveam doar jucători de la echipa a doua. E vorba și de bancă. Ceilalți se cereau afară! La meciul cu Rapid, Espinosa se cerea afară.

Bineînțeles, dacă ei au zis că sunt așa de siguri pe ce au semnat, OK, o să vedem! Când era Rednic, n-aveam bani să cumpărăm vitamine, să plătim motorina. Atunci nu erau bani, n-aveau bani de apă caldă, Rednic trebuia să rezolve. Rednic s-a implicat și cu partea financiară, după ce a plecat Rednic erau de toate, și bani pentru 16 jucători, și bani pentru prime.

Haideți să vă spun ce am găsit eu la Dinamo. 80 la sută erau grași! La Mediaș știți ce s-a întâmplat? Eram în parcare și plecam acasă. Trei sferturi mâncau hamburger. Cine credeți că a luat comanda? Filip! Eu aveam acces la grupul lor, am mesajele”, a spus Mircea Rednic, la Digi Sport.

Pentru Mircea Rednic, a fost mandatul cu numărul cinci la Dinamo și, fără îndoială, cel mai slab și cel mai scurt. A rezistat doar 12 meciuri, are o singură victorie și trei rezultate de egalitate.

În total, Rednic a adunat 179 de meciuri pe banca lui Dinamo.