Mihai Teja, nervos pentru reacția furibundă a unui fotbalist de la Botoșani: „Vor fi consecințe” Ce se va întâmpla cu jucătorul

Arădenii au deblocat tabela în minutul 26, grație reușitei lui Bautista. Cinci minute mai târziu, Postolachi a dat lovitura și a creat pe tabelă un avantaj de două goluri în prima repriză.

În a doua parte a meciului, Mateus a fost înlocuit în minutul 46 cu Petkovski și a mers direct la vestiar. Asta l-a scos din sărite pe Mihai Teja care a spus după meci că jucătorul va fi amendat.

Teja: „Vor fi consecințe pentru Mateus”

„O înfrângere acasă. Nu ne doream chestia asta, nu ne doream să pierdem acasă. Prima repriză este vina noastră, am intrat fără motivaţie, fără determinare.

Nu ştiu de ce nu am putut să ţinem de minge, foarte multe greşeli. Jocul ne-a taxat. Nu am fost atenţi, două greşeli, două goluri. Nu e uşor să revii în meci.

Am încercat să schimbăm ceva la pauză, a venit şi golul, dar din păcate nu am reuşit să egalăm. Un meci slab pentru noi, am întâlnit o echipă bună.

Ne-a lipsit doi-trei jucători şi nu avem prea multe soluţii. E prea devreme să vorbim de play-off. Mai sunt multe meciuri. Trebuie să le abordăm pe toate cu o atitudine bună. Trebuie să dăm mai mult, să ne antrenăm mai bine.

Vor fi consecinţe pentru Mateus. Asta e, va fi amendat. Când un jucător nu se comportă bine, îi strică şi pe ceilalţi jucători, strică şi atmosfera. Asta e, dacă el a decis aşa, poate să plece liniştit.

Nu se pune problema de blocaj. E o perioada mai grea din care trebuie să ieşim. Lucrurile grele trebuie să ne unească mai mult. Cine are caracter şi cine îşi doreşte mai mult, cu siguranţă va merge în continuare.”, a spus Mihai Teja după meci.

Pentru FC Botoșani urmează deplasarea la Sf. Gheorghe pentru confruntarea din etapa a 11-a cu Sepsi, sâmbătă, 17 septembrie, de la ora 19:00. De cealaltă parte, UTA va primi vizita sibienilor de la FC Hermannstadt tot sâmbătă, 17 septembrie, de la ora 16:45.