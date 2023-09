Mihai Stoica, revoltat de o decizie de arbitraj de la Hermanntadt - FCSB: "Tu te bagi când nu e clar?"

În minutul 8, Andrea Compagno a marcat pentru 1-0, însă golul a fost anulat din camera VAR, arbitrul Florin Andrei considerând că atacantul italian a comis un henț înainte să înscrie.

Mihai Stoica, nemulțumit de hotărârea lui Florin Andrei la Hermannstadt - FCSB

Mihai Stoica spune că faza nu este clară și tinde să îl creadă pe Andrea Compagno, care a spus inclusiv la interviul de după joc că mingea l-a atins în piept, nu în braț.

"Am început rău. Nu am o explicație. Cu toate astea, am dat gol. Din start vreau să spun că mie mi-a plăcut Flueran. Nu ne-a mai arbitrat, dar mi-a plăcut. A avut decizii foarte grele și le-a luat așa cum trebuie. Nu mi-a plăcut Florin Andrei. Pe o reluare pe care am văzut-o cu toții, nimeni nu se poate edifica dacă mingea îi vine lui Compagno în piept sau în braț.

El zice că e henț și anulează golul. Eu cred că Florin Andrei nu ar fi trebuit să intervină pentru că nu e filmare care să ne edifice. Andrea spune că nu l-a lovit, spune că l-a lovit în piept. Dacă era mână depărtată, ok, anulează, dar când nu e clar, tu te bagi?

Florin Andrei ăsta, care vede așa de bine, la meciul Sibiului cu U Cluj, refuză un penalty pentru U Cluj inventând o simulare la Daniel Popa, e chemat la VAR și zice că e cum zice el. Nu e cum zici tu!", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Andrea Compagno: "Cel mai urât lucru pentru un atacant e când te bucuri cu suporterii și apoi ți se șterge golul"

După meci, Andrea Compagno a tras primele concluzii și a vorbit și despre golul anulat de centralul partidei la scorul de 0-0.

„Păcat că nu a fost important pentru echipă, am pierdut două puncte importante. La cum a mers meciul, cu acel cartonaș roșu, prindem acest punct și mergem înainte. A trecut, nici pentru mine n-a fost clar. Cel mai urât lucru pentru un atacant e când te bucuri cu suporterii și apoi ți se șterge golul. Păcat pentru aceste două puncte pe care le-am lăsat aici.

M-am bucurat, era important pentru mine. Mergem înainte! A fost un meci cu foarte multe ocazii, noi și în zece oameni am avut multe ocazii. Cred că a fost corect egalul.

Se întâmplă, cred că e important să nu te oprești și să muncești, să ai mereu încredere. Încerc să ajut echipa și chiar dacă nu marchez. Asta e treaba mea ca atacant, dar nu trebuie să cedez și să-mi ajut echipa. E o perioadă grea”, a spus Andrea Compagno, la finalul partidei.