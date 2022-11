Mihai Stoica, reacție dură după ce a auzit ce a spus Nicolae Dică: "E foarte grav ce a făcut!" + îi dă dreptate lui Pintilii

După meciul Oțelul Galați - FCSB (0-0), Nicolae Dică a vorbit despre Florinel Coman, jucător care traversează o formă slabă. Antrenorul a explicat că nu a văzut o atitudine bună din partea fostului său elev și "depinde dacă viața lui extrasportivă e una bună și se antrenează ok".

Mihai Stoica: "E foarte grav că Nicolae Dică a vorbit despre viața privată a lui Florinel Coman"

Mihai Stoica este de părere că declarațiile lui Nicolae Dică despre fostul său elev sunt nepotrivite și chiar i-ar putea afecta cariera tehnicianului.

"Nu mi se pare ok să vorbești în public despre un jucător pe care l-ai antrenat, despre viață privată, publică și chestii de genul acesta. Și aici m-am oprit!



Întrebați-l pe Dică, știe mai multe. Nu e ok să faci așa ceva. Este chiar foarte grav în perspectiva a ceea ce vrei să faci de acum încolo", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "Dică să spună ceva concret, nu vrăjeală din asta!"

De asemenea, Stoica a vorbit și despre conflictul apărut între Nicolae Dică și Mihai Pintilii. El a explicat că fostul principal de la FCSB a refuzat să îl salute pe actualul interimar de la FCSB și i-a cerut lui Dică să spună exact ce l-a nemulțumit în perioada petrecută la vicecampioană.

"Eu cred că Nicolae Dică nu face bine când iese cu chestiile asta, dar e problema lui. Face cum consideră că e bine pentru el.

Când tu n-ai chimie cu toți membrii staff-ului, înseamnă că tu ai o problemă. Sau ei au o problemă, deși ei sunt mai mulți. E discutabil. Eu mă înțeleg cu toți membrii staff-ului și nu i-am adus eu pe toți. Dragoste cu sila nu se face. Când nu e chimie, pot lucra împreună, dar nu e neapărat să fie prieteni. Pintilii are dreptate, Dică a plecat fără să-i salute pe Neubert, Pintilii și Popa. Da, eu m-am salutat cu el. Nici pe Mache nu l-a salutat, așa parcă.

Hai că avem meci la Craiova, nu joacă Compagno, Crețu e suspendat. Acum vorbit de cine a salutat și cine nu a salutat? E problema lor. Eu mă opresc aici. Eu zic că nu îi face bine lui Dică. Nu știu ce disciplină a impus el și la ce nivel. La nivelul vestiarul echipei de seniori, la nivelul de vestiarul staff-ului? Asta chiar e o chestie pe care trebuie să o explice. Trebuie să spună clar, iar după pot să dau replica.

Să explice cui nu i-a conveit. Mie nu mi-a convenit? Să explice care e treaba și după discutăm. Pe mine mă interesa altceva. Juca echipa sau nu juca? Dacă nu juca echipa, cine era vinovat? Fotbaliștii pentru că erau foarte slabi? Era antrenorul? Popa (n.r - Marius Popa, antrenor de portari FCSB) i-a spus lui Târnovanu să scape mingea în poartă? Vreau ceva concret, nu vrăjeală din asta, că o să mai spun, nu o să mai spun. Spune, domnule, ce ai de spus! Ai ceva de spus, spune! Ce să reproșezi? Din cauza raportului avut cu unii nu ai avut tu rezultate? Vreau concret!

Dacă spunea de mine, dădeam replica, acum nu are niciun sens. Încă o dată spun, nu-și aveau rostul discuțiile astea. E foarte tânăr, are 42 de ani. Încerci să cauți niște scuze sau ce? Nu înțeleg, de fapt, care e problema. Dică era antrenor. Secund numărul 1 era Viorel Tănase. Al doilea secund a fost George Cotigă. După urmau ceilalți. Care era problemă? Din ceilalți, o influență directă pot să spun că a avut Marius Popa. N-a apărat Târnovanu? A fost poate cel mai bun jucător al nostru. Care e problema?

Are prea mult timp liber. Chiar am înțeles. Să facă scenarii din astea, că cineva încearcă... nu vrea nimeni să-l discrediteze. Am spus-o clar, repet! A fost un mandat bun, a calificat echipa după 5 ani în grupele unei competiții continentale. Sunt convins că dacă nu venea înainte de meciul cu Saburtalo nu ne calificam. Am convingerea asta. Nu știu dacă ar fi venit altcineva. Eu am avut discuția asta cu el în parcare, înainte de a pleca. Am ieșit eu după el. Mi-a zis că n-a dat mâna cu Pintilii. I-am zis: 'Nu mi se pare ok, dar faci cum vrei'. El a spus: 'Trebuia să vin de la început cu staff-ul meu'. Eu i-am spus: 'Băi, ai venit cu staff-ul tău, cu Tănase și Cotigă'. Lucrat de Popa cu Târnovanu? Astea sunt niște chestii care mă depășesc. Cum poți să lași impresia că te-a lucrat cineva când jucătorul antrenat de persoana respectivă a fost cel mai bun? Târnovanu a fost senzanțional.

Să vină și să spună clar: "M-a lucrat Neubert'. Să vină cu mine în emisiune, nu e niciun fel de problemă. Chestiile astea frizează ridicolul și deja m-am săturat să pired vremea comentând niște chestii pe care eu nu le-am simțit", a mai spus Mihai Stoica.