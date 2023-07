Mihai Stoica, noi detalii despre situația lui Vlad Chiricheș: "Mă întreabă toți jucătorii în vestiar"

După transferurile lui Alex Băluță, Damjan Djokovic și Siyabonga Ngezana, vicecampioana României speră să-l convingă și pe Vlad Chiricheș să revină în competiția internă.

Fundașul central s-a despărțit în această vară de Cremonese, iar în această perioadă se antrenează la baza de pregătire a celor de la FCSB, până va lua o decizie finală cu privire la viitorul său profesional.

Mihai Stoica, detalii noi despre Vlad Chiricheș



Oficialul vicecampioanei României a vorbit despre situația fotbalistului de 33 de ani, explicând că a avut o discuție cu acesta.

"Eu am speranţe, chiar am. Acum, în câteva zile, vom ştii dacă da sau nu. Cred că îl cunosc destul de bine, m-am uitat in ochii lui și cred că îl cunosc bine, îi surâde ideea. S-a antrenat separat, la sală, dar asta se întâmpla cu toţi jucătorii care au fost la noi. E finul lui Pintilii, nu e problemă, îşi fac concediile împreună. Nu e asta problemă. Mai are variante, dar parcă, parcă... Vibe-ul lui m-a făcut să sper.

Pentru noi e lovitură mare din foarte multe puncte de vedere. Poate să fie extrem de important în vestiar, e primul jucător de care se știe că poate vine și mă întreabă toţi jucătorii în vestiar. De obicei nu prea te întreabă, că e concurenţă, dar de Chiricheş toţi întreabă. E singurul", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.