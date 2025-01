Ziarul italian Corriere dello Sport a scris că Siyabonga Ngezana ar fi una dintre țintele lui Lecce (locul 18 în Serie A) pentru fereastra de mercato din această iarnă.

Mihai Stoica: "Ngezana la Lecce, fake news"

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să dezmintă rapid informația apărută în presa italiană. Oficialul campioanei anunță că nu se pune problema ca fotbalistul sud-african să se transfere la Lecce.

"Corriere dello Sport zice că Pantaleo Corvino (Lecce) l-ar monitoriza pe Ngezana. Corriere dello Sport ar trebui să pună pe cineva să caute ce jucători a cumpărat Lecce si ce sume a plătit. Apoi, Corriere dello Sport at trebui să pună pe altcineva (ca să nu încarce pe cineva) să caute cât am plătit noi pe jucători și, eventual, cu ce sume am vândut jucători importanți.



Asta presupunând că are net Corriere dello Sport.



Deci rămâne cum am stabilit. FAKE NEWS!", a transmis Mihai Stoica, pe rețelele sociale.

Cel mai scump jucător transferat vreodată de Lecce a fost uruguayanul Javier Chevantón, de la Danubio FC, pentru 7 milioane de euro. Afacerea se realiza însă în urmă cu mai bine de două decenii, în vara anului 2001.

În vara trecută, clubul din Serie A a plătit cel mai mult pentru mijlocașul polonez Filip Marchwinski (Lech Poznan), 3 milioane de euro.

Siyabonga Ngezana: "La fiecare antrenament și la fiecare exercițiu mă gândesc la meciul cu Manchester United"

Meciul cu Manchester United este așteptat cu mare nerăbdare de Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african spune că încă de la tragerea la sorți se gândește zi de zi la duelul cu echipa pe care o susține din copilărie.



Totuși, Ngezana spune că are probleme de ordin medical, iar în ultima perioadă se confruntă cu "niște accidentări pe care nici eu nu le înțeleg".



"Mă gândesc la meciul cu Manchester United încă de la tragerea la sorți. Este un vis îndeplinit pentru mine deoarece voi avea posibilitatea de a juca împotriva echipei cu care țin. Doar să joci împotriva lui Manchester, care are o istorie atât de bogată, este un vis pentru mine. Abia aștept!



La fiecare antrenament și la fiecare exercițiu mă gândesc la meciul cu Manchester. Este o motivație în sine pentru mine. Sper că voi putea juca acest meci pentru că acum sufăr niște accidentări pe care nici eu nu le înțeleg. Sper că voi fi bine și voi putea evolua.



Deși am realizat multe în 2024, nu mă voi limita la aceste lucruri în 2025. Vreau să fiu mândru de mine. Încă sunt înfometat și îmi doresc să ating și mai multe lucruri", a spus Siyabonga Ngezana, într-un interviu acordat pentru ediția cu numărul 186 a revistei iDiski Times din țara natală.

Ngezana a jucat în doar 3 dintre cele 6 partide disputate până acum de FCSB în faza principală din Europa League. Sud-africanul a fost pe teren la duelurile cu Rangers (0-4), Midtjylland (2-0) și Olympiacos (0-0).