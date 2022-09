Mihai Stoica i-a răspuns lui Cristian Săpunaru, după ce a fost numit „valetul de la palat”

La finalul meciului FCU Craiova - Rapid, 1-0, în timp ce se îndrepta spre vestiare, Cristian Săpunaru (38 ani) a fost implicat într-un conflict cu un suporter oltean. Căpitanul giuleștenilor și-a pierdut cumpătul și fost nevoie să fie ținut de mai mulți oameni pentru ca evenimentul să nu escaladeze.

Văzându-l pe Săpunaru, Mihai Stoica (57 ani) a afirmat că acesta „doar tranchilizat” putea fi oprit. La rândul său, rapidistul l-a numit pe managerul general al FCSB-ului „valetul de la palat”. Ceea ce l-a făcut pe Mihai Stoica să posteze un mesaj pe contul oficial de Facebook, în care a reamintit că, spre deosebire de Săpunaru, a plătit pentru greșelile pe care le-a comis în trecut.

„Nu-mi explic de ce, dar am avut mereu o pornire lăuntrică să răspund când sunt întrebat, mi s-a părut că d’aia sunt cuvintele. Ca să nu taci când te întreabă la TV.

În altă ordine de idei, mi s-a reamintit că am lovit un spectator. Nu uitasem. Așa cum n-am uitat că am fost suspendat 1 an pentru asta”, a postat Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook.

Mihai Stoica despre reacția lui Săpunaru

„Poate acolo este punctul sensibil şi de asta îl atacă. Problema este că în momentul în care Săpunaru i-a pus in pericol sănătatea lui Bauza, trebuiau luate măsuri.

Dacă te baţi cu toată lumea, trebuie luate măsuri. S-a luat doar cu Bancu măsuri, atunci în semifinala Cupei cu Sepsi, când i s-au dat şase etape. Alţii au făcut lucruri infinit mai grave.

Doar tranchilizat pare că poate fi oprit aici. Sunt sigur că nu se vor lua măsuri. Episoadele acestea le-am văzut și în Giulești și ce s-a întâmplat? Au fost doar 2 sau 3 etape de suspendare și atât”, a declarat Mihai Stoica la OrangeSport.

Răspunsul lui Săpunaru pentru Mihai Stoica

„Spun unii pe la TV că sunt eu nebun, că am probleme, mai ales valetul de la palat... eu nu vorbesc cu valeții, nu le pot răspunde, pentru că nu sunt de teapa noastră. Să-și vadă de treaba lor!

Cu un jucător de la FCSB pot avea o discuție, dar nu cu valeții. Eu nu am bătut în viața mea un suporter de-ai mei și nici nu voi face asta. Mai bine las eu capul jos”, a precizat Săpunaru la finalul meciului cu FCU Craiova.