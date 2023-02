Mihai Stoica, apărat pentru reacția în cazul lui Malcom Edjouma: "E normal să îți aperi jucătorii. Nu ții cu echipa ta?"

Chiar dacă fundașul moldovean de la FC Voluntari s-a ales cu mai multe răni vizibile, Malcom Edjouma a încasat un cartonaș galben din partea arbitrului Radu Petrescu, decizie care a fost criticată de mai multe voci importante din spațiul public.

Oficialul de la FCSB a considerat că o eliminare a lui Malcom Edjouma nu ar fi schimbat soarta partidei, iar pentru reacția sa a fost criticat.

Dacian Varga, de partea lui Mihai Stoica



"Nu trebuie să ții cu echipa ta? Îți aperi… bineînțeles. (Mihai Stoica – n.r.) Poate propune și el jucători. Oricum trebuie să te duci la domnul Becali. Meme l-a propus pe Tamm. Văd că joacă meci de meci. Este titular meci de meci? Eu cred că și Mihai Stoica are un cuvânt de spus la toate transferurile.

Și este un bun motivator. E normal să îți aperi jucătorii. Cred că oricare dintre noi la fel ar fi procedat. Eu am avut o relație foarte OK cu Mihai Stoica. Are un cuvânt de spus în vestiar, ajută foarte mult.

Venea la antrenamente, stătea cu noi de vorbă. O glumiță, vorbeam și serios și glumea. Din punctul meu de vedere este senzanțional la echipă", a declarat Dacian Varga la Playsport.

Reacția lui Mihai Stoica pe subiectul Mihai Stoica



"Probabil eliminarea lui Edjouma ar fi înghețat scorul la 0-2, stăteam și noi la cutie. În rest, ce a fost așa mare chestie? Armaș a jucat și va juca și etapa viitoare, e doar zgâriat. Sigur, Edjouma n-ar fi jucat cu Craiova, dar ar fi jucat Olaru (nu mai lua galben pentru aceeași greșeală pe care a făcut-o și Matricardi, parcă, în prima, nefiind avertizat).

Decât să vă revoltați așa grav pentru o eroare care n-ar fi influențat mai nimic, mai bine disecați un alt joc foarte bun al echipei despre care insistați că nu e Steaua. Doar că e. Iar asta se va clarifica la primul meci în Ghencea", se arată pe pagina de Facebook a managerul general de la FCSB.