Mihai Stoica a vorbit despre invitațiile oferite Peluzei Nord la meciurile FCSB-ului

Oficialul vicecampioanei a anunțat că pentru partida cu CFR Cluj s-au vândut deja peste 25.000 de bilete. Au mai rămas aproximativ 2.000 de tichete disponibile, toate în Peluza Sud, care pot fi achiziționate fie online, fie duminică, la casele de la Arena Națională sau Stadionul Steaua.

Mihai Stoica: "Pentru o parte din peluză se oferă invitații"

Într-o emisiune la Orange Sport, Mihai Stoica a fost întrebat și despre invitațiile oferite galeriei: "Apropo de bilete, văzusem niște bilete pe care scrie 'Invitație Peluza Nord'. Clubul oferă bilete galeriei?", a întrebat moderatorul.

"Pentru nucleu, o parte, da. O parte din peluză, majoritatea, se vinde, dar o parte este sub formă de invitație. Sunt oamenii care vin peste tot cu noi", a fost răspunsul lui Mihai Stoica.

"Vreau să spun atât. Sold out în toate zonele stadionului, mai puțin în peluza opusă celei în care va sta galeria noastră. Aproape 2.000 de locuri disponibile. În momentul ăsta, mai mult de 25.000 de bilete vândute", a mai spus oficialul FCSB.

VIDEO Declarații Mihai Stoica înainte de revenirea FCSB în Ghencea

Mihai Stoica are un mesaj pentru galeria celor de la CSA Steaua

Mihai Stoica a vorbit cu reprezentanții mass-media aflați la stadionul „Steaua” din Ghencea, având în vedere că sâmbătă dimineață mai mulți suporteri FCSB au venit la casele de bilete pentru a-și asigura locul la unul dintre cele mai așteptate partide ale roș-albaștrilor.

„Am ajuns după nouă ani și jumătate aici. Practic, nimic nu mai are legătură cu ce era când am fost ultima oară. E un stadion bine făcut și avem o mare provocare. Să-l lăsăm mâine seară așa cum l-am luat. Mi-aș dori din toată inima ca suporterii noștri să înțeleagă că trebuie să se comporte civilizat. Aici am venit forțați de împrejurări.

Că nu putem juca pe Arena Națională. Am auzit că se încearcă să se comită acte de vandalism. Nu mai e vandalism. E terorism. Și atunci pedepsele sunt cât se poate de mari.

Și nimeni nu riscă. Credeți-mă că nu mă gândesc la meci cât mă gândesc la cum vom arăta când vom pleca de aici. Nu am nicio temere față de Peluza Nord. Sper ca spectatorii să înțeleagă că dacă cineva comite un act de vandalism nu vom mai putea juca aici și va trebui să mergem pe un stadion de 7000 de locuri care nu seamănă deloc cu un stadion.

Dacă cei de la Sud vor înțelege că noi nu am venit aici ca să ne mutăm aici... Ar trebui să ne creadă. E clar că e interesant meciul ăsta, atât timp cât FCSB - CFR a fost urmărit de 42 de mii de oameni pe Arena Națională”, a spus Mihai Stoica aflat în Ghencea.