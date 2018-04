"Mi-a spus ca am intrat cu piciorul stang in teren si de asta m-a eliminat!" Reactia lui Mutu dupa prima infrangere la Voluntari

FC Voluntari 0-1 Juventus / Adrian Mutu s-a declarat dezamagit de ocaziile ratate de echipa lui.

A venit si prima infrangere pentru Adrian Mutu la Voluntari dupa ce echipa castigase partida de debut a fostului international roman.

”Mi s-a spus ca a fost penalty la Balan, dar asta conteaza mai putin. Sunt dezamagit ca ne-a batut o formatie care n-a avut nicio ocazie de poarta. N-am fost destul de rai, in sensul bun, in fata portii pentru a marca.



Mi-a zis ca am calcat cu piciorul stang in teren cand am degajat si d-aia m-a eliminat. Ce pot sa zic? Asta este singura decizie a lui cu care sunt de acord.



Am incredere in continuare pentru Sanmartean, am incredere in el. Nu ma asteptam sa joace tot meciul, dar ma bucur ca a facut-o. A jucat bine si va juca si mai bine cand va fi 100% din punct de vedere fizic.



Trebuie sa avem mai multa rabdare, pentru ca baloanele astea lungi pe care le dam nu ne ajuta cu nimic, mai ales daca dam de o aparare puternica. Dar e abia al doilea meci, vom avea timp sa rezolvam toate problemele astea pe viitor” a declarat Adrian Mutu la Look TV.