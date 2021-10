Mesajul lui Edi Iordănescu pentru jucătorii de la FCSB după victoria, 3-0, cu CS Mioveni: "Au dat dovadă de caracter"

Victoria a fost una foarte importantă, ținând cont că FCSB nu a avut la dispoziție decât 13 jucători, iar staff-ul tehnic nu a fost prezent pe banca tehnică din cauza infectărilor cu COVID-19.

După acest succes, Edward Iordănescu a ținut să transmită un mesaj de mulțumire și de încurajare pentru jucătorii săi, dar și pentru cei care au făcut posibil ca meciul să se poată desfășura.

"Victoria de sâmbăta este a băieţilor care au dat dovadă de caracter şi solidaritate cu toţi cei bolnavi. Nu este uşor când vezi cum 'pică' colegii şi prietenii tai lângă tine, să te mai poţi aduna şi concentra pentru joc. Să găseşti forţa necesară. Putem discuta foarte mult despre anumite decizii de arbitraj, dar cred că nu sunt subiectiv când spun că la cum s-au derulat evenimentele pe teren, nimeni nu poate contesta victoria.

Băieţii au ţinut steagul sus pentru noi toţi şi au continuat seria foarte buna din ultima perioada. Am avut încredere că putem câştiga şi în condiţiile astea, aproape imposbile, unice, cu 13 jucători, doar o rezervă de jucător de câmp, departe de casă, chiar şi atunci când ar trebui să jucam la noi în Bucureşti, pe condiţii de ploaie şi teren greu. (Cu toate astea mulţumim şi felicităm gazdele noastre de la Buzău pentru suport, pentru ospitalitate şi pentru cum a rezistat terenul de o calitate foarte bună).

Am trecut peste un moment foarte greu, dar vor urma altele cel puţin la fel de grele. Ce trebuie să înţeleagă lumea, este că problema mare nu o reprezintă doar absenţele de la un anumit joc sau faptul că de când am venit la echipa am avut probleme imense şi continue cu jucători accidentaţi şi Covid, ci că procesul de pregătire este dat peste cap total.

Am avut doar 13-14 jucători la antrenament în foarte multe momente, fapt ce ne afectează toată metodica de lucru, iar acum cu Covid-ul avem 12-13 jucători care nu se antrenează cu săptămânile şi toate aceste lucruri ne afectează puternic. După o pauză de două săptămâni, ai nevoie de cel puţin 2-3 săptămâni să te repui pe picioare, iar jocurile şi adversarii nu te aşteaptă. Oricum mergem cu încredere înainte!", a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.