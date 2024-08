Rapid – Dinamo se joacă duminică, de la 21:30, în etapa a șasea din Superliga României, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cătălin Cîrjan: ”Cei de la Rapid nu m-au apreciat la valoarea mea!”

Cătălin Cîrjan a prefațat derby-ul Rapid – Dinamo, iar fostul jucător al giuleștenilor care din această vară îmbracă tricoul ”Câinilor Roșii” se așteaptă la o atmosferă incendiară. Cîrjan spune că alb-roșii sunt pregătiți să facă un meci mare în Giulești și a lansat și un atac subtil la adresa fostei sale echipe despre care a spus că nu l-a apreciat la adevărata sa valoare.

”Am fost și în tabăra cealaltă, dar nu am jucat în niciun derby. Pentru mine va fi primul derby, sunt pregătit sută la sută și sper să luăm trei puncte. Ne pregătim ca la fiecare meci, vrem să dăm tot ce avem mai bun, cu siguranță va fi altceva pentru că este un derby.

Toate derby-urile sunt trăite la intensitate maximă, va fi o atmosferă incendiară, dar suntem pregătiți. Denis este un jucător foarte important, este căpitanul nostru, ne va lipsi, dar avem jucători de calitate, avem o echipă foarte bună și sunt sigur că oricine va intra va face față și va juca bine.

Nu e o dorință mai mare decât la celelalte meciuri, la fiecare meci îmi doresc să marchez. Toată lumea zice că îmi doresc mai mult cu Rapid, că aș avea ceva de demonstrat, după părerea mea, nu am nimic de demonstrat, știu ce jucător sunt, așa a fost să fie, ei nu m-au apreciat la valoarea mea, nu am jucat acolo, am venit la Dinamo, îmi trăiesc visul și mă bucur de fotbal.

S-au schimbat foarte multe lucruri, s-a schimbat și antrenorul, s-au schimbat și mulți jucători. Au o echipă bună, sunt jucători foarte buni, nu e un singur jucător care să facă diferența”, a spus Cătălin Cîrjan în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cătălin Cîrjan: ”Știu că Săpunaru suferă că nu joacă la Rapid!”

Întrebat despre situația în care se află Cristi Săpunaru, liderul din vestiarul giuleștenilor care și-a pierdut statutul de titular sub comanda lui Neil Lennon, Cîrjan a avut doar cuvinte de laudă la adresa experimentatului fundaș central și a declarat că este convins că Săpunaru suferă din cauză că nu își poate ajuta echipa din teren.

”Cristi este o legendă. Anul trecut m-a ajutat foarte mult. Este un om extraordinar și un fotbalist, nu am cuvinte. Știu cum se pregătește, știu că în momentele astea suferă că nu joacă, dar îi urez multă baftă și abia aștept să ne vedem”, a mai spus Cîrjan.