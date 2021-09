Mesaj puternic îndreptat de un selecționer spre conducerea Universității Craiova

Universitatea Craiova s-a impus luni seara, în etapa a 10-a a Ligii 1, cu 5-0 pe teren propriu în fața formației Dinamo, ajunsă pe locul 15 în ierarhia Ligii 1.

Component al naționalei la Campionatul Mondial din 1998, Cristi Dulca susține evidențiază condiția pentru ca Universitatea Craiova să se bată la titlu.

Cristi Dulca, mesaj pentru șefii de la Universitatea Craiova

Actualul selecționer al naționalei feminine spune că oltenii dețin un staff valoros, însă lasă de înțeles că suferă la nivelul lotului, iar principala misiune a conducerii e să mai achiziționeze fotbaliști care pot crește substanțial nivelul de exprimare al echipei.

”Reghe a venit cu trofee în spate la Craiova, are şi un staff foarte bun. Are experienţă şi în străinătate.

Ştie să lucreze cu jucătorii, eu cred că Universitatea Craiova se va bate la campionat până în ultima etapă, dar doar dacă va avea un lot foarte solid.

Acum, nu cred că are deocamdată un lot foarte solid. Are nevoie să mai cumpere, poate o să ia în iarnă ceva jucători. Mai are nevoie de jucători, să dubleze pe posturi”, a declarat Cristi Dulca, potrivit Look Sport.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova l-a vândut în acest an pe Alexandru Cicâldău la Galatasaray, contra sumei de 6,5 milioane de euro.

Formația lui Laurențiu Reghecampf s-a întărit cu Alexandru Crețu și Lyes Houri.