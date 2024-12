Marius Șumudică, nervos după Sepsi - Rapid 2-0

Marius Șumudică s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, însă a pus eșecul suferit la Sfântu Gheorghe și pe seama ghinionului. Rapid a avut patru bare contra lui Sepsi, însă mingea nu a vrut să intre în plasă.

De altfel, Șumudică s-a arătat deranjat de faptul că în contractul de împrumut al lui Omar El Sawi la Sepsi nu există o clauză prin care fotbalistului să îi fie interzis să joace împotriva Rapidului.

”Nu pierdusem de opt jocuri. Un joc slab, min 45 avem o ocazie incredibilă cu Petrila și Burmaz. În a doua repriză, cred că e ratarea campionatului. Nu am văzut în viața mea, la 0-0, să dai în bară, să îi vină în cap la portar, iar să se ducă în bară. Aaron a dat bară, am avut patru bare și am pierdut cu 0-2.

Ăsta e fotbalul, dacă nu marchezi, te pedepsește. Eu ce să zic, ce pot să zic, dacă din situațiile astea favorabile nu reușim să marcăm, ce pot să fac...? Dacă din trei metri, dacă nu putem să dăm gol, eu, ca antrenor, ce pot să fac mai mult de atât? Asta este, se întâmplă, și eu am fost atacant, știu ce înseamnă, dar sunt ocazii prea clare, pe care nu ai voie să le ratezi într-un meci foarte important.

Micovschi nu a dat gol anul trecut? L-am dat la UTA și a dat gol, acum îl dăm pe Omar, dă gol. Cred că suntem singura echipă care dăm jucători împrumut care joacă împotriva noastră, nu punem nicio clauză să nu joace împotriva noastră, asta e. Se joacă, vom vedea, mai sunt 11 meciuri, 33 de puncte în joc, vom vedea”, a spus Marius Șumudică la finalul meciului.

Antrenorul lui Rapid a vorbit și despre cei doi străini aduși de el la Rapid. N’Jie s-a accidentat la meciul cu Sepsi, în timp ce Boupendza a greșit grav la primul gol al covăsnenilor. Totuși, Șumudică spune că atacantul din Gabon nu este singurul vinovat pentru reușita lui Sepsi: ”N’Jie a vrut să joace, era accidentat, am tras să joace, s-a reaccidentat, asta este. Ce pot să fac mai mult de atât? Soarta fotbalistului și medical nu am cum să controlez. E adevărat, când a pierdut mingea, am pierdut-o pe un contraatac la 80 de metri de poartă. E greșeala lui, dar când pierzi mingea la 80 de metri de poartă, trebuie să oprești atacul”.

Întrebat despre eventuale transferuri în perioada de iarnă, Marius Șumudică a mărturisit că nu a discutat nimic cu cei din conducerea clubului: ”Nu am discutat nimic și nu știu de niciun transfer. Nu vorbesc în momentul de față, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Vom vedea”.

