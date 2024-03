După 28 de etape desfășurate în campionat, clubul ocupă locul 18 cu 28 de puncte. Șapte victorii, șapte rezultate de egalitate și 14 înfrângeri a înregistrat până în clipa de față Gaziantep.

Marius Șumudică face un anunț: ”Vreau să mă duc la Porto”

După ce s-a despărțit de Gaziantep, Marius Șumudică a dezvăluit faptul că vrea să se liniștească în lunile care urmează. De asemenea, antrenorul a precizat că vrea să viziteze câțiva antrenori cunoscuți din lume.

Marius Șumudică a scos la lumină faptul că vrea să-l viziteze pe Sergio Conceicao, tehnicianul care se află la FC Porto din iulie 2017 și care mai are contract cu lusitanii până la finele actualei stagiuni.

”(n.r. Ce urmează?) Nici nu am închis bine (n.r. cu Gaziantep), că deja primisem o ofertă din România. Ce să urmeze? Liniște. Vreau să mă recuperez mental două-trei luni. Vreau să merg la niște antrenori cunoscuți din lume să văd ceva.

Vreau să mă duc la Sergio Conceicao de la Porto. Este echipa care mie îmi place, știu și limba. Și la al doilea antrenor nu am acordul. În două zile voi ajunge în țară. Voi merge la meci (n.r. Rapid - FCSB) cu mare plăcere. O să mă vedeți la mai multe jocuri.

Nu prea am stat eu trei luni acasă. Eu știu ce se poate întâmpla?”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.

Marius Șumudică, intervenție în forță la TV după ce s-a despărțit de Gaziantep

După ce s-a despărțit de Gaziantep, Marius Șumudică a intervenit în direct la DigiSport și a clarificat toată situația de la Gaziantep. Antrenorul a precizat că a luat decizia de a se despărți de turci chiar înainte de meciul cu Antalyaspor, din etapa #28, încheiat 1-0 în favoarea adversarilor.

”Da, eu luasem decizia dinainte. După toată săptămâna trecută. După atacurile din presa de aici. Indiferent de rezultatul de la Antalya eu luasem decizia să întrerup această colaborare. Erau niște probleme și nu vreau să intru în discuție. Am un acord cu acest club. Țin mult la el.

E un club care anul trecut nu a participat în competiție din cauza cutremurului. Jucătorii nu au evoluat, nu a existat perioadă de pregătire. A fost greu. Am luat echipa cu zero puncte și i-am lăsat acum la un punct de salvare.

Am crezut că e momentul indiferent de rezultat. Simțeam că ceva nu merge în direcția corectă. Și atunci, din cauza problemelor care s-au întâmplat săptămâna trecută, am luat decizia cu staff-ul în care să oprim totul.

Și acea decizie care s-a luat la momentul respectiv... Nu știu, m-am simțit un pic... Nu eram Șumudică. Nici pregătire din iarnă nu a existat. Am jucat din trei în trei zile. Nu am reușit să pun la punct tot ce îmi doream. Am găsit și o echipă descumpănită în momentul în care am preluat-o”, a spus Marius Șumudică.