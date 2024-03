Antrenorul a rezistat doar șase luni pe banca tehnică a turcilor, timp în care a bifat 27 de apariții la cârma celor de la Gaziantep, dar și o medie de 1.33 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Marius Șumudică, la Universitatea Craiova? Reacția lui Mihai Rotaru

După ce s-a despărțit de Gaziantep, iamsport.ro a scris că Marius Șumudică ar fi ajuns la un acord cu Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, în vederea preluării oltenilor.

Finanțatorul din Bănie a reacționat în urma zvonurilor și a susținut că îl are deja ca principal pe Ivaylo Petev, antrenorul bulgar care se află la Craiova din noiembrie 2023.

”Nu, cel puțin nu în perioada imediat următoare. Nu pot să mă gândesc la un alt antrenor dacă îl am pe unul în funcție. Mă gândesc cum să îl ajut mai mult pe cel în exercițiu să reușească”, a spus Mihai Rotaru, potrivit aceleiași surse.

Marius Șumudică o lasă pe Gaziantep pe loc regrogradabil, mai exact pe a 18-a poziție în Superliga Turciei, cu 28 de puncte acumulate după 28 de etape desfășurate, dar la un punct de salvare.

Marius Șumudică, intervenție în forță la TV după ce s-a despărțit de Gaziantep

După ce s-a despărțit de Gaziantep, Marius Șumudică a intervenit în direct la DigiSport și a clarificat toată situația de la Gaziantep. Antrenorul a precizat că a luat decizia de a se despărți de turci chiar înainte de meciul cu Antalyaspor, din etapa #28, încheiat 1-0 în favoarea adversarilor.

”Da, eu luasem decizia dinainte. După toată săptămâna trecută. După atacurile din presa de aici. Indiferent de rezultatul de la Antalya eu luasem decizia să întrerup această colaborare. Erau niște probleme și nu vreau să intru în discuție. Am un acord cu acest club. Țin mult la el.

E un club care anul trecut nu a participat în competiție din cauza cutremurului. Jucătorii nu au evoluat, nu a existat perioadă de pregătire. A fost greu. Am luat echipa cu zero puncte și i-am lăsat acum la un punct de salvare.

Am crezut că e momentul indiferent de rezultat. Simțeam că ceva nu merge în direcția corectă. Și atunci, din cauza problemelor care s-au întâmplat săptămâna trecută, am luat decizia cu staff-ul în care să oprim totul.

Și acea decizie care s-a luat la momentul respectiv... Nu știu, m-am simțit un pic... Nu eram Șumudică. Nici pregătire din iarnă nu a existat. Am jucat din trei în trei zile. Nu am reușit să pun la punct tot ce îmi doream. Am găsit și o echipă descumpănită în momentul în care am preluat-o”, a spus Marius Șumudică.