Echipa pregătită de Adrian Mutu și-a revendicat a cincea poziție cu 38 de puncte. Giuleștenii au înregistrat, în consecință, trei victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri, după 10 etape disputate în play-off-ul campionatului.

Marius Șumudică e vehement: „Vreau să le spun un singur lucru fanilor rapidiști”

Marius Șumudică a avut un discurs dur în care a remarcat faptul că nu a primit niciodată nicio ofertă de la conducerea lui Rapid pentru a-i prelua pe giuleșteni, formația pe care a dirijat-o în perioada iunie 2010 - aprilie 2011.

„Vreau să spun un singur lucru, sunt mulți rapidiști care mă acuză că eu nu am fost de acord să preiau Rapidul în Liga 4, în Liga 3, să dau o mână de ajutor. Eu vreau să le transmit acestor rapidiști care sunt în eroare că eu nu am primit nicio ofertă de la Rapid nici când era în Liga 4, nici când era în Liga 3, nici când era în Liga 2, nici măcar în Liga 1.

Nu am primit nicio ofertă, niciodată, nici scrisă, nici verbală, nici pe WhatsApp, cum le place. S-a întâmplat să fiu liber. Am dorit la un moment dat, nu vreau să îi pronunț numele antrenorului respectiv, am dorit să merg și să îi ajut cu niște sfaturi, să fiu alături de ei. Erau în Liga 2, am vrut să mă duc, iar antrenorul respectiv nu a acceptat. Nu pot să intru pe geam, atunci i-am lăsat. Încă o dată spun, nu am fost ofertat de Rapid în ultimii șase-șapte ani.

Dacă eram liber, mă duceam și în ligile inferioare. Este o minciună crasă, nu am fost ofertat sub nicio formă de Rapid în ultimii șase-șapte ani. Nu a existat nicio ofertă pentru Șumudică”, a spus antrenorul, conform DigiSport.

Marius Șumudică se află în acest moment la Al-Raed, echipă pe care o antrenează din iulie 2022. În 31 de apariții pe banca tehnică a arabilor, managerul a înregistrat o medie de 1.10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.