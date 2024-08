Liber de contract în clipa de față, Marius Șumudică a dezvăluit conversația purtată cu Dan Șucu, patronul Rapidului. Antrenorului i-a fost, așadar, comunicat faptul că va antrena ”într-o bună zi” gruparea din Giulești.

Marius Șumudică, antrenor la Rapid?! ”Am avut două discuții cu Șucu”

Mai mult, Șumudică a menționat că a fost la un pas să-i preia pe giuleșteni și la finalul stagiunii trecute, doar că Șucu luase deja decizia de a-l pune principal pe nord-irlandezul Neil Lennon.

”De trei ori am fost liber și nu mi s-a făcut nicio ofertă. Am avut două discuții cu domnul Șucu, recunosc, am mai spus-o… Este un om echilibrat.

Mi-a spus ‘Șumi, am plecat pe un drum, îl aduc pe Neil Lennon, nu mă întorc, dar îți promit că vei fi următorul antrenor al Rapidului într-o bună zi! Vei antrena Rapidul’.

Așa ne-am despărțit. ‘Va veni vremea când vei Antrena Rapid, acum nu poți că am luat decizia respectivă'!”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Rămâne de văzut dacă Șumudică va ajunge în cele din urmă pe banca Rapidului și când se va întâmpla acest lucru. Momentan, alb-vișiniii nu au câștigat niciun meci oficial cu Lennon pe bancă.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Timotej Jambor (Zilina / 1 milion de euro), Rareș Pop (UTA Arad / 700.000 de euro), Jakub Hromada (Slavia Praga / 500.000 de euro), Damian Rasak (Gornik Zabrze / 400.000 de euro), Alexandru Pașcanu (Ponferradina / 350.000 de euro), Filip Blazek (Banik Ostrava / 250.000 de euro), Luka Gojkovic (FK Javor / 200.000 de euro), Diogo Mendes (Maritimo Funchal / gratis), Cristian Manea (CFR Cluj / gratis), Benjamin Siegrist (Celtic Glasgow / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Kevin Soni (Hapoel Ierusalim), Claudiu Micovschi (UTA Arad), Ștefan Pănoiu (FCU Cluj), Cătălin Vulturar (UTA Arad), Cristian Ignat (CS Mioveni), Alexandru Stan (CS Mioveni), Alexandru Crivac (Progresul Spartac), Codruț Sandu (LPS Clinceni), Rareș Stanciu (CS Tunari)

Plecări - Ermal Krasniqi (Sparta Praga / 2 milioane de euro), Funsho Bamgboye (Hatayspor / gratis), Dragoș Grigore (Buzău / gratis), Jakub Hromada (Slavia Praga / împrumut expirat), Iulian Cristea (FCU Cluj / gratis), Damjan Djokovic, Kevin Soni, Virgil Drăghia, Alexandru Crivac (contracte reziliate), Alexandru Albu (contract încheiat), Codruț Sandu (FCU Craiova / împrumutat), Alexandru Stan (FC Buzău / împrumutat), Cătălin Cîrjan (Arsenal / împrumut expirat)