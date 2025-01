Rapid a încheiat 2024 pe locul 8 în clasamentul SuperLigii României, cu 29 de puncte înregistrate după 21 de etape desfășurate în sezonul regulat: șase victorii, 11 remize și patru eșecuri a consemnat formația dirijată de Marius Șumudică până acum.



Marius Șumudică a vorbit fără perdea despre situația de la Rapid



Antrenorul giuleștenilor consideră că Rapid se poate lupta cu șanse reale la titlu abia din sezonul viitor, când se vor pune mai multe lucruri la punct la club. De asemenea, Marius Șumudică a evidențiat că echipa poate profita de Cupa României în acest sezon și poate pune punct secetei de trofee.



”Eu când am venit la Rapid mi-am asumat orice. Nu m-a interesat nimic. Și îmi asum în continuare, dar ce ține de partea mea. Și îmi asum, ies cu pieptul în față și mă bat cu toată lumea pentru Rapid, că Rapidul e echipa pe care o iubesc. E clubul unde am avut rezultate și ca jucător. Îmi doresc din suflet ca acest club să câștige trofee.



Chiar și în acest an există posibilitatea. Suntem în cupă. Suntem 50-50. Avem șanse. După 18 ani cred că Rapidul poate câștiga un nou trofeu. Mi-aș dori din suflet, dar nu pot face promisiuni. Eu când am preluat Rapidul nu am făcut nicio promisiune.



Am spus doar că Rapidul se va lupta sezonul viitor cu șanse reale la titlu. Eu cred că asta se poate întâmpla. Vedeți și la echipa națională. În cât timp s-a clădit. Și la FCSB. Păi FCSB s-a chinuit opt ani să ajungă campioană și să ne reprezinte cu succes în competițiile europene.



E nevoie de răbdare. Cine oferă această răbdare? Nimeni. Așa că mă bucur dimineața când mă trezesc că încă sunt antrenorul Rapidului și iau zi cu zi totul. Și voi vedea până când. Până când? Nu știu”, a spus Marius Șumudică.



Pentru Rapid urmează acum deplasarea în Dubai, unde va avea loc stagiul de pregătire după vacanța de iarnă și, implicit, înainte de reluarea campionatului României.



Cum arată clasamentul SuperLigii