Campioana venea după trei victorii consecutive în campionat și căuta rezultatul care să-i permită să se apropie de liderul Universitatea Cluj. FCSB a smuls doar un rezultat de egalitate în compania rivalei Rapid, dar rămâne în zona locurilor de play-off.



Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a tras primele concluzii după meciul de pe Arena Națională. Tehnicianul consideră că rezultatul obținut de echipa sa este unul echitabil, având în vedere cursul jocului.



”Șumi-gol” a explicat și conflictul din finalul partidei cu Elias Charalambous, fostul său coleg și jucător, despre care a vorbit în termeni laudativi.



Marius Șumudică: ”Rezultat echitabil”



„Am întâlnit o echipă foarte bună, țin să-i felicit, au pus presiune, știam ce mă așteaptă. Am pregătit meciul în așa fel încât, tactic, să n-am nicio problemă. Am închis foarte bine spațiile. Siegrist în zi bună, a scos o grămadă. Dar nicio ocazie clară, nu și-au creat absolut nimic. Țin să-i felicit, de când am schimbat sistemul n-am primit gol. Din punct de vedere tactic ne-am închis foarte bine.



Și noi am avut niște situații de a marca, cred că este un scor echitabil într-un final și mă bucur că au fost foarte mulți fani la stadion. Țin să felicit galeria Rapidului, astăzi și-au făcut datoria, nu e ușor să faci față unor suporteri care sunt într-un număr mai mare decât tine.



Am pregătit meciul și în funcție de adversar. M-am uitat foarte mult ce pot să facă, știam că joacă între linii, am încercat să-l blocăm pe Olaru, l-am blocat și de câteva ori la șut. Când FCSB te pune sub presiune, e greu să ai forța să ajungi în treimea adversă. Pe câteva contraatacuri am avut șanse să marcăm. Este un 0-0 care ne apropie de play-off, jucăm două meciuri acasă acum, cu Hermannstadt și UTA, dacă vom face maximum de puncte vom fi în play-off.



Dacă am ajunge în primele șase, înseamnă enorm. Dar avem meciul de la Botoșani pe care trebuie să-l câștigăm. A fost colegul meu de cameră, eu îl cunosc foarte bine pe Elias, a fost colegul meu la Omonia, mi-a fost jucător, l-am adus la Vaslui. Era dezamăgit un pic, își dorea să câștige, la sfârșit i-am făcut am făcut doar semn să tacă și el a crezut că i-am insultat, că am făcut alt gest și de aceea nu a venit la mine.



La final am dat mâna cu el, rămâne prietenul meu. Știu câtă pasiune pune. El și Pintilii lucrează zi de zi. Poate să spună oricine că Gigi Becali sună, că face, că nu știu ce, ei sunt doi antrenori care își fac treaba. Eu îi respect pe amândoi, sunt doi oameni OK. În momentul jocului m-am dus spre tușier și am considerat că s-a dat un fault ușor. O brigadă impecabilă, au arbitrat foarte bine.



Pentru mine a fost o presiune enormă, nu-i ușor să-i scoți din starea de confort și de entuziasm după meciul din etapa trecută”, a spus Marius Șumudică, la flash-interviu.



FCSB - Rapid 0-0. Egal nebun pe Arena Națională



FCSB are acum 20 de puncte și este pe locul șase, la egalitate cu CFR Cluj. Ambele au câte un meci în minus față de majoritatea echipelor din campionat.



De partea cealaltă, Rapid a ratat șansa de a se apropia și mai mult de zona locurilor de play-off și rămâne în a doua jumătate a clasamentului, pe locul zece, cu 17 puncte după 14 runde.



În următoarea etapă, FCSB va avea parte de un alt meci dificil, în deplasare cu Universitatea Craiova, iar Rapid va juca pe teren propriu cu cei de la Hermannstadt.