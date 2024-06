Pentru a-l convinge pe Laszlo Dioszegi să renunțe la serviciile sale, Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 1,3 milioane de euro.

Marius Ștefănescu: "FCSB este cea mai iubită echipă din România"

Întrebat cum se simte în compania roș-albaștrilor, fostul atacant al celor de la Sepsi OSK s-a declarat mulțumit și fericit în 'sânul' campioanei României. Ștefănescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei patronate de Gigi Becali, ba chiar a numit-o 'cea mai iubită echipă din România'.

"Mă simt extrem de fericit și bucuros să fac parte din această echipă, cea mai frumoasă din România, cea mai iubită. Toată lumea știe că FCSB este cea mai iubită echipă din România", a declarat Ștefănescu, într-un interviu postat pe pagina de facebook oficială a FCSB.

"Am așteptat să se finalizeze (n.r - transferul) și să se finalizeze cât mai repede. Este clar că atunci când campioana României te dorește, nu ai nimic în cap înafara să se rezolve cât mai repede și mă bucur că acest lucru s-a și întâmplat.

FCSB este cea mai bună echipă, am jucat contra lor, au jucători de calitate. Acest lucru m-a făcut să vin, să cresc alături de ei, să avem rezultate cât mai bune in Europa", a continuat atacantul.

Ștefănescu va juca în UCL alături de FCSB

Echipa din Drumul Leordeni 106 va fi cap de serie în turul 1 al calificărilor și va evita grupări puternice, precum Ferencvaros, Ludogorets Razgrad, Qarabağ ori Slovan Bratislava.

Ștefănescu a mai jucat în cupele europene alături de Sepsi OSK, chiar și în acest sezon, în calificările pentru Conference League.

Întrebat despre cum se va descurca gruparea lui Gigi Becali în 'Europa', Ștefănescu s-a arătat optimist și speră să facă față oricărui adversar va păși pe "Arena Națională".

"Am mai jucat (n.r - în Europa), este cu totul altă competiție, sper să facem față cu brio și să ne îndeplinim obiectivele.

Consider că sunt cea mai bună versiune a mea, de asta am făcut acest pas, cred că după acești 5 ani pe care i-am petrecut la Sepsi a venit momentul să vin la o echipă care se luptă an de an la campionat și la cupele europene. Pentru mine este un vis devenit realitate.

Am jucat pe Arena Națională, cred că acolo sunt cei mai frumosi fani. Când joci cu 50.000 oameni în spate te simți fotbalist, asta m-a făcut și mai tare să aleg FCSB-ul. Îmi doresc să vină cât mai mulți, să ne încurajeze și la final să ne bucurăm împreună", a concis atacantul.