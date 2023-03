Marian Copilu a achitat deja "câteva sute de mii de euro" pentru a achita mai multe salarii restante, datorii sau pentru a rezolva problemele legate de obținerea licenței pentru sezonul următor. Implicarea rapidă a omului de afaceri i-a luat prin surprindere inclusiv pe jucători, așa cum a dezvăluit președintele clubului, Claudiu Tudor.

Marian Copilu i-a uimit pe jucătorii Petrolului: "M-a sunat Vali Țicu să mă întrebe de ce a luat mai mulți bani"

Până în prezent, Marian Copilu nu a fost prezentat și în cadrul unei conferințe de presă, iar Claudiu Tudor a explicat că noul conducător al clubului nu este deloc tentat de apariții în presă.

"Nu vă ascund că am avut foarte multe discuții cu el. Am încercat să-l conving și n-am avut sorți de izbândă. E un tip foarte discret, așa cum știm că s-a întâmplat la Cluj și la Craiova. Asta este o calitate. La noi, în România, investitorii sau patronii sunt ahtiați de imagine și de a apărea la TV, de a vorbi vrute și nevrute, dar majoritatea n-au legătură cu fotbalul. Marian este total opus, este bolnav de fotbal, discuțiile noastre sunt interminabile legate de sisteme, de ceea ce înseamnă fotbalul pe teren. El este un tip care nu vrea să apară la televizor. La meciuri va veni, va veni și la Craiova, va fi prezent la fiecare meci.

I-am și mulțumit azi în vestiar, de față cu echipă. Pentru mine au fost zile încărcate, iar când Marian a făcut aceste investiții, de câteva sute de mii de euro, am uitat să-i mulțumesc. Am făcut-o apoi în vestiar.

Haideți să vă spun și un secret. Aseară, mă sună Vali Țicu: 'Nașule, de ce am luat mai mulți bani?'. I-am zis: 'Fă-ți calculele și adu înapoi dacă crezi că e prea mult'. A zis: 'Nu, nu, înapoi nu aduc sigur'. I-am spus că n-a luat mai mult, nu a făcut el cum trebuie. E clar că băieții au alt tonus și simt că lucrurile merg spre bine", a spus Claudiu Tudor, la Ploiești TV.

Claudiu Tudor: "Petrolul nu mai are probleme!"

Președintele Petrolului spune că problemele financiare s-au rezolvat acum, iar în două luni toți angajații clubului vor fi cu banii la zi. Întrebat despre implicarea altor oameni de afaceri alături de Marian Copilu, Claudiu Tudor a explicat că noul conducător este momentan singur, urmând să apeleze la alte societăți doar dacă va fi cazul.

"S-a luat de pe mine o mare presiune. Mă bucur că eu am fost și artizanul venirii acestui om. În momentul în care investit în postura de președinte, mi-am făcut treaba cu brio și am stins litigiile lăsate de alții. Faptul că am găsit sprijin mai departe îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt fericit eu cu mine pentru că am făcut pentru Petrolul lucruri extraordinare în doi ani.

Toată lumea își va primi banii. Vorbim de salarii, au avut unul sau două (n.r - restante). Prime au luat și săptămâna trecută. Cu siguranță vor lua ori săptămâna asta, ori săptămâna viitoare. Ceea ce vrem să asigurăm este stabilitatea, am vorbit și cu Marian. Petrolul era tentată și înainte, doar că se scria mereu că Petrolul are probleme. De azi nu se mai poate scrie asta. Petrolul nu mai are probleme.

Deja s-a plătit ieri tot ceea ce însemnă licențiere. Financiar am închis tot ce înseamnă 31 martie. Deja am făcut și anumite scadențare ca toată lumea să-și primească ușor-ușor banii, în două luni să fim la zi.

Cu siguranță, vor mai fi două-trei firme în spatele lui. Dacă va avea nevoie de el, va apela la ele. Deocamdată este singur, pe picioarele lui", a mai spus Claudiu Tudor.