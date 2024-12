Gigi Becali a anunțat că Darius Olaru și Ștefan Târnovanu pot pleca de la FCSB în această iarnă pentru 5 milioane de euro. În cazul căpitanului este vorba de clauza de reziliere, iar în cazul portarului este o sumă la jumătate față de cea din contract.

Bănel Nicoliță: "Sunt sigur că Gigi Becali regretă că nu i-a pus o clauză mai mare lui Olaru"



O eventuală plecare a lui Darius Olaru de la FCSB ar putea destabiliza echipa lui Elias Charalambous, crede Bănel Nicoliță. Fostul jucător al bucureștenilor spune că absența mijlocașului s-a simțit de fiecare dată în ultima perioadă.



"Olaru are clauza de 5 milioane. Dacă o plătește o echipă, clar va pleca oricând. Mi-aș dori să rămână până în vară pentru că sunt calificați și în Europa, iar în campionat sunt pe locul 2, la egalitate cu U Cluj. Mai e și echipa națională, deci are foarte multe plusuri dacă ar mai sta încă jumătate de an. Acum, el va decide dacă e ok sau nu.



Eu nu mi-aș dori ca Olaru să plece de la vârsta asta în America, dar dacă ar avea un salariu de două milioane de dolari... știi cum e, banii sunt mai importanți, vedem cum e în toată lumea. El știe ce își dorește pentru el. E un jucător cu experiență, care contează foarte mult pentru echipă. Ați văzut, de câte ori a fost accidentat sau suspendat s-a simțit lipsa lui. D-asta îmi doresc să rămână încă 6 luni, până în vară, iar apoi să plece", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.



În plus, Nicoliță crede că Gigi Becali regretă acum că i-a stabilit o clauză de reziliere de doar 5 milioane de euro lui Olaru, având în vedere evoluțiile jucătorului născut în Mediaș.



"Când i s-a pus clauza de reziliere de 5 milioane, nu cred că se gândea nea Gigi că o să plătească cineva 5 milioane, dar prin randamentul lui, prin evoluția lui, a demonstrat că merită mult mai mult și sunt sigur că nea Gigi regretă acum că n-a pus o clauză mult mai mare", a mai spus Bănel Nicoliță.

În prima jumătate a acestui sezon, Darius Olaru a reușit deja să înscrie 15 goluri și să ofere 7 pase decisive în cele 30 de partide în care a fost folosit. Mijlocașul născut în Mediaș a avut un aport deosebit și pentru calificarea echipei în faza principală din Europa League.