Edjouma a fost folosit în doar cinci meciuri la Bari, iar în ultimele șapte partide din Serie B nu a prins niciun minut pe teren. Antrenorul Pasquale Marino pare că nu plănuiește să se bazeze pe mijlocașul francez, iar presa din Italia susține că Bari va face alte transferuri în perioada de iarnă.

Malcom Edjouma, înapoi la FCSB? Ce scrie presa din Italia

Pentru împrumutul lui Edjouma până la finalul sezonului, Bari a plătit 200.000 de euro și are opțiunea de a-l transfera definitiv pentru 600.000 de euro. Având în vedere statul său de la echipă, Edjouma are șanse minime să fie cumpărat de italieni, astfel că ar putea reveni în vară la FCSB, formație cu care mai are contract până în 2026.

"În fereastra de mercato din ianuarie, antrenorul Pasquale Marino va avea nevoie de câțiva jucători noi capabili să înțeleagă stilul de joc agresiv și proactiv. Malcom Edjouma și Mattia Aramu nu și-au arătat utilitatea, au probleme cu adaptare și nu reprezintă o valoare adăugată în lotul lui Bari", scrie La Repubblica.

105 minute (5 meciuri) a strâns Malcom Edjouma în primele trei luni la Bari

10 este locul ocupat de Bari în Serie B după 13 etape, cu 18 puncte, la o lungime în spatele ultimei poziții care duce în play-off-ul de promovare

Edjouma, probleme cu adaptarea la Bari din cauza limbii

Pasquale Marino, antrenorul formației italiene, instalat în octombrie la echipă, a explicat recent problemele cu care se confruntă Malcom Edjouma la Bari.

"Edjouma? Când ajungi aici dintr-un campionat diferit apar probleme, cum ar fi cele legate de limbă, însă el își dorește și am văzut lucruri pozitive în antrenamentele din această săptămână.

Toți jucătorii trebuie să ajungă în starea optimiă și să fie pregătiți din punct de vedere tactic", a declarat recent Pasquale Marino, citat de Bari Today.