Cotat la un milion de euro, conform site-urilor de specialitate, marocanul a bifat doar cinci apariții în actuala campanie din al doilea eșalon al Italiei, doar că nu și-a găsit încă locul de titular.

Italienii au dat verdictul despre Malcom Edjouma, jucătorul împrumutat de FCSB la Bari

Mai mult, la Bari, Malcom Edjouma nu mai prinde nici măcar minute. Fotbalistul a fost rezervă neutilizată în ultimele trei partide: 1-2 vs. Parma, 1-1 vs. Como și 1-1 vs. Reggiana.

Iar presa din Italia a dat verdictul despre mijlocașul închizător, remarcând faptul că Malcom Edjouma s-a prezentat "cel mai rău" din lotul lui Bari

„Cel mai rău s-a prezentat până acum Malcom Edjouma. Ceea ce ar fi trebuit să fie capul de afiș pieței de transferuri a alb-roșilor din această vară a avut multe dificultăți să se încadreze în schemele tactice ale lui Michele Mignani.

A prins puține minute și a dat mereu dovadă de o stare fizică și psihică proastă. Va fi de datoria lui Marino să încerce să-l readucă la viață”, au scris cei de la tuttobari.com.

Cifrele lui Malcom Edjouma

Produs de Academia lui Paris Saint-Germain, dar și de Toulouse, Malcom Edjouma a evoluat la nivel de seniori de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum SC Balma, ASM Belfort, Concarneau, FC Lorient, Red Star FC, FC Chambly Oise, FC Viitorul Constanța (actuala Farul Constanța), KSV Roeselare, FC Botoșani, FCSB și Bari.

La gruparea roș-albastră, Malcom Edjouma a bifat 61 de apariții, a reușit să marcheze de 14 ori și să paseze decisiv în patru situații diferite, în aproximativ 3.600 de minute petrecute în echipamentul vicecampioanei României.