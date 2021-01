Lupu a fost internat la Bals, in aceeasi zona a spitalului in care a izbucnit incendiul: "Ma pun eu in pielea celor care au murit!"

5 oameni au murit in urma incendiului izbucnit la Matei Bals! Danut Lupu a fost internat in urma cu cateva luni in sectia de ATI a spitalului din Bucuresti.

De la o aeroterma a pornit incediul devastator de la Matei Bals, in care si-au pierdut viata 5 pacienti. Sute de bolnavi au fost mutati la alte spitale din bucuresti.

Danut Lupu, dinamovistul Fabbrini, Mihai Teja sau Rica Raducanu au fost internati cu Covid la Institutul Matei Bals!

Lupu a avut nevoie de oxigen. I se face pielea de gaina cand isi aminteste prin ce a trecut din cauza virusului ucigas.

"Va dati seama, ma pun eu in pielea celor care au patit ce au patit. Dumnezeu sa-i ierte. Matei Bals este unul dintre spitalele in care s-au bagat bani, a fost renovat. Degeaba dai cu var pe pereti ca retelele alea de electicitate sau toata instalatia aia cu aer pentru bolnavi e aceeasi. Nu sunt de vina asistentele sau doctorii ca e frig in saloane", spune trist Lupu.