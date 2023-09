Lamine Yamal (16 ani), puștiul-minune de la FC Barcelona, a evoluat vineri seară în Georgia - Spania și a devenit, astfel, cel mai tânăr debutant al ibericilor, dar și marcator din istoria naționalei.

Lucian Goian dezvăluie: "E o convocare meritată, nu cum s-a întâmplat cu Enes Sali"

În noiembrie 2021, Mirel Rădoi, fostul selecționer al României, l-a introdus pe Enes Sali (17 ani, acum), winger-ul de la Farul Constanța, într-un meci cu Liechtenstein, să devină cel mai tânăr debutant al tricolorilor. 15 ani și opt luni avea atunci fotbalistul.

Lucian Goian, fost jucăor la Dinamo, Astra și CFR, printre alte cluburi, a vorbit despre Lamine Yamal și a precizat că spaniolul a meritat convocarea, datorită evoluțiilor sale sclipitoare din ultimele meciuri ale Barcelonei, dând contraexemplu debutul lui Enes Sali.

„Treptat, în ultima perioadă, el a început să jpace şi să joace din ce în ce mai mult. În ultimele trei meciuri, a jucat la Barcelona mai mult de o repriză. Această convocare este meritată, nu este o convocare gen Enes Sali, cum s-a făcut.

A fost o convocare ca să nu îl ia alţii”, a spus Lucian Goian, potrivit PrimaSport.

Georgia - Spania 1-7

Spania a câștigat clar meciul cu Georgia, de Tbilisi, scor 7-1. Golurile oaspeților au fost marcate de Morata (22, 40, 66), Kvirkvelia (27 - autogol), Olmo (38), Nico Williams (68) și Yamal (74). Pentru Georgia a punctat Chakvetadze (49).

În urma acestui gol, Lamine Yamal a devenit și cel mai tânăr marcator din istoria naționalei Spaniei. Ibericii se află pe locul secund în grupa A de calificare, cu 6 puncte, la 6 lungimi sub liderul Scoția, care are și un meci în plus.