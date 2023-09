Spania a demolat Georgia în preliminariile EURO 2024! Lamine Yamal, cel mai tânăr debutant și marcator din istoria naționalei

UPDATE, 20:57: Spania a câștigat clar meciul cu Georgia, de Tbilisi, scor 7-1. Golurile oaspeților au fost marcate de Morata (22, 40, 66), Kvirkvelia (27 - autogol), Olmo (38), Nico Williams (68) și Yamal (74). Pentru Georgia a punctat Chakvetadze (49).

În urma acestui gol, Lamine Yamal a devenit și cel mai tânăr marcator din istoria naționalei Spaniei.

Spania se află pe locul secund în grupa A de calificare, cu 6 puncte, la 6 lungimi sub liderul Scoția, care are și un meci în plus.

Lamine Yamal, recorduri istorice în Georgia - Spania 1-7

Convocat în premieră la prima reprezentativă a Spaniei, Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr jucător din istoria naționalei iberice, la doar 16 ani și 57 de zile. Precedentul record îi aparținea lui Gavi, care era cu an mai tânăr în momentul debutului.

Yamal a fost introdus în minutul 44 al meciului cu Georgia, când Spania conducea deja cu 4-0. Extrema dreaptă i-a luat locul lui Dani Olmo.

Lamine Yamal, produs al academiei Barcelonei, cu tată marocan și mamă din Guineea Ecuatorială, a debutat la prima echipă a catalanilor în aprilie 2023, la un meci cu Betis (4-0), când avea doar 15 ani. În acest sezon, spaniolul a fost deja folosit în trei partide ca titular și a reușit două pase decisive.

???????? ¡¡????????????????????????????????????????????, Lamine Yamal!! Con 16 años y 57 días, el extremo internacional del @FCBarcelona se convierte en el jugador más joven ???????? ???????? ???????????????????????????????? en debutar con la @SEFutbol. ???? ¡Una fecha para recordar! ℹ️ https://t.co/9fCUnXixnd ???????? ???? ???????? | 0-4 |… pic.twitter.com/JQZBc6TejX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Cum arată topul celor mai tineri jucători din istoria naționalei Spaniei, conform RFEF

Lamine Yamal - 16 ani și 57 de zile

Gavi - 17 ani și 62 de zile

Angel Zubieta - 17 ani și 284 de zile

Ansu Fati - 17 ani și 308 zile

Bojan Krkic - 18 ani și 13 zile

Pedro Regueiro - 18 ani și 22 de zile

Pedri - 18 ani și 120 de zile

Josep Samitier - 18 ani și 208 zile

Jose Muguerza - 18 ani și 272 de zile

Cesc Fabregas - 18 ani și 301 zile

Luis Valle - 18 ani și 306 zile

Lamine Yamal era eligibil pentru trei naționale

Spaniolii au avut motive să se grăbească, mai ales că Yamal este eligibil pentru trei echipe naționale! Tânărul talent ar putea opta pentru Maroc, țara tatălui său, ori Guineea Ecuatorială, de unde este originară mama sa. Conform presei spaniole, marocanii l-au abordat deja pe Yamal și îl așteaptă la echipa mare.

Până acum, fotbalistul a bifat selecții pentru naționalele U15, U16, U17 și U19 ale Spaniei. În total, a marcat de opt ori pentru iberici.

Lamine Yamal s-a născut în Spania, în orășelul Esplugues de Llobregat, de lângă Barcelona. Mama sa, Sheila Ebana, este din Guineea Ecuatorială, iar tatăl său, Mounir Nasraoui, provine din Maroc.

Chiar dacă Yamal a jucat la Barcelona de la 7 ani, părinții săi nu au avut o situație economică sigură. O vreme au locuit în cartierul Rocafonda, unul dintre cele mai periculoase și sărace din orașul Mataró, Catalonia.

Tatăl său a fost recent amendat cu 600 de euro după un conflict avut cu câțiva simpatizanți ai partidului VOX, de extremă dreapta.