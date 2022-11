Lovitura încercată de Gigi Becali! Dinamovistul pe care a încercat să-l „corupă” pe când „câinii” evoluau în prima ligă

Valentin Lazăr (33 de ani), fost jucător al lui Dinamo, a dezvăluit că s-a aflat în negocieri cu patronul FCSB în anul 2015. Mijlocașul de bandă acceptase oferat lui Becali, dar în cele din urmă acesta l-a ales pe Hamroun.

Lazăr, ofertat de FCSB

„Da, am avut ofertă de la FCSB. Aveam o hârtie de la Dinamo, care-mi permitea să plec, și am fost sunat de acolo. Am fost întrebat dacă vreau și am spus că da. Numai că, ulterior, s-a schimbat antrenorul acolo și totul a picat. Noul antrenor nu m-a dorit. Apoi, l-au luat pe Hamroun în locul meu

Acum, dacă aș mai fi primit vreo ofertă de acolo nu m-aș mai fi dus, pentru că toată lumea știe cine comandă acolo. Probabil, echipa va ajunge să se desființeze într-o zi dacă se va continua așa”, a spus Lazăr, potrivit Digisport.

Vali Lazăr este liber de contract după despărțirea de Dinamo din această vară, iar între timp a început școala de antrenori.